¿Cuántos geoglifos se han descubierto en Nazca? Esta es la impactante cifra

Investigadores japoneses de antropología y arqueología andina descubrieron un número importante de geoglifos en la pampa de Nazca en Perú y alrededores. ¿Cuántos son en total y cómo se identificaron estas figuras?

Un estudio determinó que existen dos tipos de geoglifos en Nazca: lineal y relieve. Foto: composición LR/Universidad de Yamagata
Un estudio determinó que existen dos tipos de geoglifos en Nazca: lineal y relieve. Foto: composición LR/Universidad de Yamagata

Una investigación liderada por el profesor Masato Sakai, quien es experto en antropología cultural y arqueología andina, y el especialista peruano Jorge Olano logró descubrir nuevos geoglifos en la pampa de Nazca y alrededores, los cuales datan de entre el año 100 a. C. y el 300 d. C. Luego de tomar una serie de fotografías aéreas de alta resolución se determinó una cifra importante de figuras en esta zona del país.

El trabajo realizado durante ocho meses ayudaró a determinar que existen líneas de gran tamaño en Nazca. Entre ellas se pudo descifrar figuras humanas y de animales, como orcas, felinos, aves, camellos y serpientes. A continuación te contamos cuál es el número total de geoglifos que se han hallado hasta la actualidad.

lr.pe

¿Cuántos geoglifos se han descubierto en Nazca?

Las figuras que han sido creadas con solo quitar piedras negras del suelo para dejar al descubierto una capa de arena blanca fueron descubiertas luego de que un equipo de investigadores, encabezado por Masato Sakai de la Universidad de Yamagata, Japón, capturara una serie de fotografías aéreas de alta resolución. En total identificaron 168 nuevos geoglifos.

Imagen de humanoide procesada que fue encontrada en Nazca

Imagen de humanoide procesada que fue encontrada en Nazca. Foto: Universidad de Yamagata

Las nuevas figuras se suman a otras 190 que fueron encontradas mucho antes del estudio realizado por Masato Sakai, en 2018. En total son 358 geoglifos hallados cerca a las líneas de Nazca. Estos fueron declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1994.

Tras dar a conocer su hallazgo, mediante un comunicado de prensa, el equipo de investigación aseguró que hay dos tipos de geoglifos: los de tipo lineal y los de relieve. Cinco de los que se han encontrado son lineales y los 163 restantes son de relieve.

Imagen procesada de serpiente de dos cabezas y humanoides

Imagen procesada de serpiente de dos cabezas y humanoides. Foto: Universidad Yamagata

¿Cómo se logró identificar los nuevos geoglifos en Nazca?

Luego de los datos obtenidos tras el procesamiento de imágenes de alta resolución, el equipo de investigación usó técnicas de inteligencia artificial (IA) para reconstruir algunas fotografías que no se habían podido determinar con métodos convencionales.

“Este estudio exploró la viabilidad del potencial de la IA para descubrir nuevas líneas e introdujo la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos con IA, incluidas fotos aéreas de alta resolución a altas velocidades”, expresa el informe de la Universidad de Yamagata.

