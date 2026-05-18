HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Gas para el Perú: ¿exportar o garantizar el abastecimiento interno? | Perú: futuro energético

Ciencia

Investigación geológica revela que la Tierra tuvo un océano de magma profundo, y Marte podría haberlo tenido

La investigación plantea que la existencia de este magma basal influye en la transferencia de calor y la ubicación de las placas tectónicas, lo que establece una memoria geodinámica en la Tierra.

Algunos científicos creen que estas áreas son restos de corteza oceánica hundida. Foto: IA/La República.
Algunos científicos creen que estas áreas son restos de corteza oceánica hundida. Foto: IA/La República.
Escuchar
Resumen
Compartir

Un nuevo estudio publicado en Nature reveló que, en sus inicios, la Tierra albergó un océano de magma basal bajo su superficie, una capa fundida que habría persistido en el límite entre el núcleo y el manto y que todavía podría influir en la dinámica del planeta.

El hallazgo podría resolver décadas de debates sobre las grandes provincias de baja velocidad de cizallamiento (LLVP, por sus siglas en inglés), regiones profundas del manto donde las ondas sísmicas viajan más lentamente.

Algunos científicos creen que estas áreas son restos de corteza oceánica hundida, mientras que el nuevo estudio sostiene que se trataría de vestigios del océano de magma original, con una antigüedad de 4.400 millones de años.

PUEDES VER: Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca 4 veces más grande que Machu Picchu con casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

lr.pe

Evidencia y metodología del estudio

El equipo liderado por Charles-Édouard Boukaré, físico planetario de la Universidad de York en Toronto, desarrolló un modelo de formación de la Tierra que combinó datos geoquímicos y sísmicos. Los investigadores estudiaron la concentración de oligoelementos, que permanecen en el magma mientras otros minerales cristalizan, para determinar el orden y el momento en que se solidificó el manto.

Los resultados mostraron que, independientemente de dónde comenzara la solidificación —en el centro del manto o en su límite con el núcleo—, siempre se formaba un océano de magma basal.

Este proceso se inició con la formación de una fina corteza sólida superficial que, al ser más densa que el magma subyacente, se hundió y se volvió a fundir, acumulándose en las profundidades del manto debido a su alta densidad y al calor del núcleo.

Implicaciones para la geodinámica terrestre

Según Boukaré, la existencia de este océano basal tiene importantes repercusiones: podría afectar la transferencia de calor entre el núcleo y el manto y, en consecuencia, influir en la ubicación de las placas tectónicas y en la evolución de la corteza terrestre. “Existe una memoria: las estructuras formadas en los primeros cientos de millones de años continúan influyendo en la dinámica”, afirmó.

Los hallazgos también sugieren que la estructura principal del planeta se estableció muy temprano, lo que permitiría modelar la evolución del planeta a largo plazo a partir de su estado inicial. Los investigadores planean ahora incluir más oligoelementos en sus modelos y aplicar la metodología a otros planetas rocosos, como Marte, para comprobar si fenómenos similares ocurrieron allí.

Este descubrimiento no solo refuerza la comprensión de la formación temprana de la Tierra, sino que abre la puerta a nuevas investigaciones sobre la persistencia de antiguos océanos de magma y su impacto en la geodinámica y geología planetaria. Como concluyó Boukaré: “Quizás este fenómeno del océano basal no sea exclusivo de la Tierra”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Las ondas sísmicas recorrieron el planeta durante 9 días: un megatsunami de 200 metros fue captado por satélites

Las ondas sísmicas recorrieron el planeta durante 9 días: un megatsunami de 200 metros fue captado por satélites

LEER MÁS
Los científicos quedaron asombrados: un volcán expulsó gases peligrosos, pero luego “limpió” parcialmente lo que contaminó

Los científicos quedaron asombrados: un volcán expulsó gases peligrosos, pero luego “limpió” parcialmente lo que contaminó

LEER MÁS
Geólogos perforaron 2,6 kilómetros en una mina y encontraron agua atrapada desde hace 2.600 millones de años

Geólogos perforaron 2,6 kilómetros en una mina y encontraron agua atrapada desde hace 2.600 millones de años

LEER MÁS
Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

LEER MÁS
Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025