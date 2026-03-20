Científicos descubren que microorganismos de la Antártida pueden sobrevivir en condiciones extremas al obtener energía del aire

Investigadores han descubierto microorganismos en la Antártida que sobreviven en condiciones extremas utilizando la aerotrofia. | Foto: AFP

Investigadores han descubierto microorganismos en la Antártida que sobreviven en condiciones extremas utilizando la aerotrofia. | Foto: AFP

En uno de los entornos más hostiles del planeta, investigadores han identificado microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas en la Antártida al obtener energía directamente del aire. El hallazgo, publicado en la revista The ISME Journal, revela que estos microbios utilizan un mecanismo denominado aerotrofia para aprovechar gases atmosféricos como fuente energética.

Durante el invierno antártico, donde las temperaturas pueden descender por debajo de los –20 °C y la ausencia de luz solar impide la fotosíntesis, estos organismos logran mantenerse activos mediante la captación de gases como el hidrógeno y el monóxido de carbono. Este descubrimiento no solo amplía los límites conocidos de la vida en la Tierra, sino que también aporta nuevas claves sobre cómo los ecosistemas pueden sostenerse en condiciones extremas.

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Cómo sobreviven los microbios en la Antártida

Los fríos suelos de esta región presentan condiciones sumamente adversas: escasez de nutrientes, temperaturas bajo cero y largos periodos sin luz solar. En este escenario, las plantas o algas no pueden generar energía, lo que convierte a los microbios en los principales actores de la actividad biológica.

Presencia microbiana

Además de los suelos, la investigación evidenció una intensa acción microbiana en el océano Austral, donde se identificaron millones de genes, muchos de ellos desconocidos para la ciencia. Esto sugiere la existencia de un sistema biológico complejo que influye en procesos clave como el ciclo del carbono y la regulación climática global.

El análisis genético reveló que cerca del 38% de los genes detectados no tienen funciones identificadas, lo que evidencia cuánto queda por descubrir sobre estos ecosistemas. Los microbios marinos desempeñan un rol fundamental al procesar nutrientes y determinar el destino del carbono, ya sea reciclándolo en la superficie o enviándolo a las profundidades oceánicas.

Un hallazgo clave

Los experimentos realizados entre 2022 y 2024 confirmaron que estos microorganismos no solo sobreviven, sino que permanecen activos durante todo el año. Incluso se observó que algunos pueden generar energía a temperaturas tan altas como 75 °C, lo que demuestra una notable capacidad de adaptación.