Contender, un imponente tiburón blanco macho considerado uno de los más grandes, fue marcado por el grupo de investigación marina OCEARCH y avistado el pasado 8 de febrero en las aguas de la costa de Carolina del Norte, después de varios meses de moverse por las playas de Florida.

El animal pesa casi 770 kilos y alcanza una longitud superior a los 4 metros. Gracias al dispositivo que lleva en forma de etiqueta, los investigadores lograron acceder a los datos en tiempo real de su ubicación, lo que les permite conocer más sobre sus patrones migratorios y comportamientos, según un comunicado en Instagram.

El equipo de investigación utiliza etiquetas satelitales para rastrear los movimientos de Contender. Foto: OCEARCH

PUEDES VER: Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

La travesía de estos cazadores del mar

Los tiburones blancos como Contender tienden a pasar el verano en aguas más frías y densas en presas, cerca de Maine y Canadá, antes de migrar hacia el sur para pasar el invierno.

La trayectoria de Contender en las costas estadounidenses. Foto: OCEARCH

Nori, una joven hembra de esta especie, también se encontraba a 58 kilómetros al este de Cape Fear, mientras que otra llamada Cayo a unos 108 km al sureste. Además, un macho subadulto de nombre Jason estaba al sur. Otros tres igualmente fueron avistados cerca.

"Contender es el tiburón blanco macho más grande que el equipo de OCEARCH ha muestreado, marcado, liberado y estudiado hasta la fecha en la población del Atlántico noroeste. Es muy especial", declaró a Treasure Cost News, Nicole Ralson, directora de marketing de la institución.

El comportamiento de los tiburones

Estos grandes peces no emiten señales sonoras todos los días. A pesar de que sus movimientos son seguidos por los dispositivos adheridos a sus aletas dorsales, estos no pueden transmitir información a través del agua. Así lo explicó John Tyminski, investigador de OCEARCH.

Para confirmar con precisión la ubicación, el rastreador debe salir a la superficie mientras un satélite está sobre él durante unos 13 minutos. En ese lapso, se envían múltiples mensajes para que la posición sea confirmada. Todos los datos están disponibles en línea y en tiempo real en su página web.