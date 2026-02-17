HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
EN VIVO

🔴 CONGRESO CENSURA A JOSÉ JERÍ : LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 17 de febrero | LR+

Ciencia

Avistan el tiburón blanco macho más grande del mundo: pesa 770 kilos, mide más de 4 metros y sorprende a los científicos

Sin embargo, las hembras de esta especie marina pueden superar los 6 metros de longitud.

Contender es el tiburón blanco macho más grande identificado. Foto: OCEARCH
Contender es el tiburón blanco macho más grande identificado. Foto: OCEARCH

Contender, un imponente tiburón blanco macho considerado uno de los más grandes, fue marcado por el grupo de investigación marina OCEARCH y avistado el pasado 8 de febrero en las aguas de la costa de Carolina del Norte, después de varios meses de moverse por las playas de Florida.

El animal pesa casi 770 kilos y alcanza una longitud superior a los 4 metros. Gracias al dispositivo que lleva en forma de etiqueta, los investigadores lograron acceder a los datos en tiempo real de su ubicación, lo que les permite conocer más sobre sus patrones migratorios y comportamientos, según un comunicado en Instagram.

El equipo de investigación utiliza etiquetas satelitales para rastrear los movimientos de Contender. Foto: OCEARCH

El equipo de investigación utiliza etiquetas satelitales para rastrear los movimientos de Contender. Foto: OCEARCH

PUEDES VER: Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

lr.pe

La travesía de estos cazadores del mar

Los tiburones blancos como Contender tienden a pasar el verano en aguas más frías y densas en presas, cerca de Maine y Canadá, antes de migrar hacia el sur para pasar el invierno.

La trayectoria de Contender en las costas estadounidenses. Foto: OCEARCH

La trayectoria de Contender en las costas estadounidenses. Foto: OCEARCH

Nori, una joven hembra de esta especie, también se encontraba a 58 kilómetros al este de Cape Fear, mientras que otra llamada Cayo a unos 108 km al sureste. Además, un macho subadulto de nombre Jason estaba al sur. Otros tres igualmente fueron avistados cerca.

"Contender es el tiburón blanco macho más grande que el equipo de OCEARCH ha muestreado, marcado, liberado y estudiado hasta la fecha en la población del Atlántico noroeste. Es muy especial", declaró a Treasure Cost News, Nicole Ralson, directora de marketing de la institución.

PUEDES VER: Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

lr.pe

El comportamiento de los tiburones

Estos grandes peces no emiten señales sonoras todos los días. A pesar de que sus movimientos son seguidos por los dispositivos adheridos a sus aletas dorsales, estos no pueden transmitir información a través del agua. Así lo explicó John Tyminski, investigador de OCEARCH.

Para confirmar con precisión la ubicación, el rastreador debe salir a la superficie mientras un satélite está sobre él durante unos 13 minutos. En ese lapso, se envían múltiples mensajes para que la posición sea confirmada. Todos los datos están disponibles en línea y en tiempo real en su página web.

Notas relacionadas
Un accidente nuclear de hace 15 años dejó una ciudad sin personas, pero los jabalíes tomaron las calles y algo inesperado ocurrió con su genética

Un accidente nuclear de hace 15 años dejó una ciudad sin personas, pero los jabalíes tomaron las calles y algo inesperado ocurrió con su genética

LEER MÁS
Científicos colocaron dos tazas frente a un chimpancé: hizo algo que se creía exclusivo de los humanos

Científicos colocaron dos tazas frente a un chimpancé: hizo algo que se creía exclusivo de los humanos

LEER MÁS
Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

LEER MÁS
La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

LEER MÁS
Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

LEER MÁS
Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY: golazo de Vinícius Júnior en la Champions League 2026

Avistan el tiburón blanco macho más grande del mundo: pesa 770 kilos, mide más de 4 metros y sorprende a los científicos

Bloqueo de Carretera Central por 48 horas: estas son las rutas afectadas por el paro

Ciencia

Tomar 2 tazas de café al día reduciría el riesgo de desarrollar demencia y problemas cognitivos, según estudio

Científicos colocaron dos tazas frente a un chimpancé: hizo algo que se creía exclusivo de los humanos

Científicos de Corea del Sur crean un evaporador solar que lograría convertir el agua de mar en agua potable sin electricidad

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

Embajador de EE.UU. en Perú: "Con los chinos saqueando su mar, van a tener que hacer ceviche de hamburguesa"

Así fue el preciso momento en que el Congreso destituyó a José Jerí: "Se declara vacante el cargo de presidente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025