HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Amenazas de muerte en la PCM y desvío millonario en la franja electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Ciencia

Físicos crean un micro dispositivo del tamaño de un chip que multiplica la intensidad de la luz hasta por 100 veces

Este nuevo dispositivo desarrollado por investigadores de Stanford ofrece una solución efectiva para la transmisión de datos con menos interferencias y es adecuado para integrarlo en portátiles o smarphones.

Físicos de la Universidad de Stanford crearon un micro amplificador óptico.
Físicos de la Universidad de Stanford crearon un micro amplificador óptico. | Composición LR/Stanford Report

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, creó un micro amplificador óptico ultracompacto que puede aumentar la intensidad de una señal de luz hasta 100 veces, sin incrementar el consumo de energía. Este avance es crucial en un mundo en el que casi todo depende de la luz que viaja por fibra óptica. La novedad radica en ofrecer mayor capacidad de información, con poca energía y menores pérdidas.

Este dispositivo, de un tamaño similar al de la yema de un dedo, no solo es adecuado para un laboratorio o una estación de telecomunicaciones, sino que podría ser integrado en portátiles, sensores médicos o incluso smartphones, algo impensable para los amplificadores ópticos convencionales, que normalmente son grandes y demandan mucha electricidad.

PUEDES VER: Científicos de EE.UU. revelan que el caucho usado en las canchas de fútbol con grass sintético libera químicos peligrosos

lr.pe

¿Cómo funciona el micro dispositivo creado por físicos de Standford?

A diferencia de los sistemas tradicionales, el nuevo micro amplificador óptico emplea un diseño resonante que funciona como una pequeña pista circular para la luz. La energía utilizada para la amplificación, conocida como “haz bomba”, no se desperdicia después de un solo uso, sino que permanece circulando dentro del dispositivo, con lo que aumenta gradualmente su potencia.

De este modo, la luz se refleja sobre sí misma, como si rebotara entre diminutos espejos, con lo que gana fuerza antes de transferirla a la señal principal que se desea amplificar. El resultado es un sistema que requiere menos energía para generar un efecto mucho más fuerte en la salida.

PUEDES VER: No son tan diferentes de nosotros: científicos observan un fenómeno similar al humano en las plantas

lr.pe

Menos interferencias y más datos

La amplificación siempre ha tenido un costo: el ruido. En el ámbito de las telecomunicaciones, este ruido actúa como un enemigo silencioso que deteriora la calidad de la señal y limita la cantidad de información que puede transmitirse. Sin embargo, este nuevo amplificador ha demostrado generar una cantidad mínima de interferencias, lo que se traduce en más datos transmitidos por segundo y menos errores.

Además, su ancho de banda es más amplio que el de muchos dispositivos actuales, lo que le permite trabajar con una gama más amplia de longitudes de onda. Esto abre la posibilidad de crear redes ópticas más flexibles y densas, en las que una sola fibra puede transportar múltiples flujos de información simultáneamente.

PUEDES VER: Investigadores chinos crean un robot humanoide capaz de volar, caminar sobre el agua y cambiar de forma: pesa como un gato

lr.pe

Tecnología compacta para usos múltiples

Una de las características más destacadas del microchip es su bajo consumo energético. Funciona con solo unos pocos cientos de milivatios, lo que lo convierte en un componente que puede alimentarse con una batería común. No se limita únicamente a grandes infraestructuras en centros de datos, sino que también puede ser utilizado en sensores portátiles, dispositivos médicos para diagnósticos ópticos o sistemas de comunicación en áreas remotas.

En el ámbito de los biosensores, por ejemplo, una señal de luz más fuerte y clara puede ser clave para detectar una molécula en una muestra o pasarla por alto. En las comunicaciones, posibilita repetidores más pequeños y asequibles, lo que reduce la necesidad de estaciones intermedias grandes en redes de largo alcance.

¿Para qué serviría el micro amplificador óptico?

Este nuevo amplificador óptico se suma a una tendencia más amplia: hacer que la infraestructura digital sea más eficiente y menos dependiente de fuentes de energía que consumen grandes cantidades. En la práctica, podría ayudar a:

  • Reducir el consumo de energía en redes de fibra, especialmente en áreas rurales o de difícil acceso, al transmitir menos energía por cada gigabyte.
  • Crear sensores ambientales más sensibles y de bajo consumo para monitorear en tiempo real la calidad del aire, el agua o los suelos.
  • Desarrollar dispositivos médicos portátiles que disminuyan la necesidad de equipos grandes y de alto consumo energético en hospitales.
  • Integrarse en sistemas que funcionan con energías renovables, donde cada milivatio ahorrado tiene un impacto significativo.
Notas relacionadas
China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

LEER MÁS
Científicos de EE.UU. revelan que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

Científicos de EE.UU. revelan que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

LEER MÁS
Científicos chinos confirman que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Científicos chinos confirman que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

LEER MÁS
Calendario lunar de febrero 2026: cuándo ver la Luna llena y el eclipse del “Anillo de Fuego” visible este mes

Calendario lunar de febrero 2026: cuándo ver la Luna llena y el eclipse del “Anillo de Fuego” visible este mes

LEER MÁS
China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos de EE.UU. revelan que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

Científicos de EE.UU. revelan que los alimentos ultraprocesados y el tabaco en cigarrillos tienen mucho en común por una razón

LEER MÁS
Científicos de Corea del Sur crean una innovadora sustancia en polvo para detener las hemorragias graves solo en segundos

Científicos de Corea del Sur crean una innovadora sustancia en polvo para detener las hemorragias graves solo en segundos

LEER MÁS
China está a punto de reescribir la historia de la humanidad: descubren tecnología avanzada de hace 160.000 años

China está a punto de reescribir la historia de la humanidad: descubren tecnología avanzada de hace 160.000 años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

Físicos crean un micro dispositivo del tamaño de un chip que multiplica la intensidad de la luz hasta por 100 veces

[DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por la Copa Davis 2026: Juan Pablo Varillas enfrenta a Jan-Lennard Struff

Ciencia

Dos anomalías gigantescas dentro de la Tierra han estado influyendo en el campo magnético de nuestro planeta durante millones de años

Biólogos japoneses grabaron a 2 plantas ‘conversando’ entre ellas para intentar salvarse de su depredador

China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: Congreso alcanza 60 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025