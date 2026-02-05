Un hallazgo en las costas de Japón causó gran sorpresa entre los expertos y avivó las teorías sobre la posible existencia de una civilización ancestral. En el lecho marino, un grupo de arqueólogos halló una antigua construcción que recuerda a las pirámides de Egipto.

Con una altura de 27 metros y un largo de 90 pies, esta formación se localiza en las islas Ryukyu, a 25 metros bajo el agua. Recibió el nombre de Monumento Yonaguni debido a su similitud con una pirámide escalonada. Las primeras imágenes de estas estructuras datan de 1986, cuando el buzo japonés Kihachir Aratake descubrió una formación rocosa marina con características sorprendentes.

¿Cómo es el Monumento Yonaguni?

La formación submarina tiene escalones angulados, terrazas planas, megalitos, arcos y grabados. Con sus plataformas escalonadas, líneas rectas y ángulos precisos, esta construcción ha sido comparada con una pirámide o templo. Esta semejanza ha llevado a algunos estudiosos a proponer que podría ser aún más antigua que las pirámides de Egipto.

"En 1986, el instructor de buceo Kihachiro Aratake se encontraba explorando las aguas frente a la costa sur de la isla de Yonaguni cuando descubrió algo que lo dejó anonadado. Desde entonces, son muchos quienes se han animado a visitar esta zona recreativa subacuática, pero nadie puede describir con certeza qué es lo que se esconde allí abajo", señalaron los expertos de la plataforma Japan Travel.

¿Restos de una civilización antigua?

Masaaki Kimura, profesor emérito de geofísica, es uno de los principales defensores de la teoría que sostiene que el Monumento Yonaguni es de origen humano. Tras décadas de investigación, Kimura está convencido de que lo que yace bajo el agua son los restos de una antigua ciudad, posiblemente construida por el pueblo Jōmon hace más de 10.000 años, cuando el nivel del mar era más bajo. Sin embargo, más tarde ajustó su estimación a unos 2.000 o 3.000 años de antigüedad, según informes de IFL Science.

Kimura ha encontrado lo que considera evidencias de intervención humana, como marcas de cantera en las piedras y rocas con formas que asemejan animales. En una entrevista con National Geographic en 2007, mencionó que "Un ejemplo que he descrito como una esfinge submarina se parece a un rey chino o de la antigua Okinawa".

El geofísico considera que las pruebas a favor de su hipótesis son claras: las huellas de trabajo en la piedra y las figuras esculpidas, combinadas con la historia sísmica de la zona. Recordó el tsunami de 1771, que provocó olas de hasta 40 metros y causó cerca de 12.000 muertes en Yonaguni, según el periódico Yomiuri Shimbun. Para Kimura, un evento similar podría haber hundido una ciudad completa bajo el mar.

Un formación natural según dos especialistas

Robert Schoch, geólogo y profesor en la Universidad de Boston, se encuentra en el otro extremo de la discusión sobre el Monumento Yonagun. Tras su primer buceo en el lugar, su conclusión fue clara. "Supe que no era artificial. No es tan regular como muchos afirman, y los ángulos rectos y la simetría no cuadran en muchos lugares", dijo.

Según Schoch, las formaciones son el resultado de procesos geológicos naturales. En su opinión, "es una cuestión de geología básica y estratigrafía de areniscas, que tienden a fracturarse siguiendo planos y generar bordes muy rectos, especialmente en una zona con muchas fallas y actividad tectónica", explicó a National Geographic.

Wolf Wichmann, geólogo y buceador profesional, respalda esta visión en un artículo para Spiegel Online, después de estudiar el sitio en diversas ocasiones. Wichmann afirma que las superficies y paredes de las terrazas muestran patrones de erosión natural. "Las superficies y paredes de las terrazas discurren a lo largo de las zonas débiles predeterminadas de la roca: las juntas de las capas de la roca sedimentaria y la red de fracturas que discurre perpendicular a estas".