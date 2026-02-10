Eclipse solar de “anillo de fuego” en febrero: cuándo, dónde se podrá ver y por qué se llama así

La Luna se mueve frente al Sol en un raro eclipse solar de "anillo de fuego". Foto: AFP

El martes 17 de febrero de 2026 se producirá un eclipse solar anular, un fenómeno astronómico conocido como “anillo de fuego”. A diferencia de uno de tipo total, en este evento la Luna no cubrirá por completo el disco del Sol.

¿Dónde se podrá ver el eclipse "anillo de fuego"?

La franja de anularidad (el estrecho desde el cual se aprecia con claridad el círculo luminoso) atravesará zonas remotas de la Antártida y del océano Antártico, según datos de la NASA. Este corredor tendrá un ancho aproximado de 616 kilómetros y no cruzará todos los continentes.

Fuera de esa trayectoria central, el eclipse solo será visible de forma parcial en áreas limitadas del sur de África y del extremo sur de Sudamérica, entre ellos Chile y Argentina, donde el Sol aparecerá levemente cubierto, con un oscuridad que no superará el 40%.

Luna se pondrá frente al sol y dejará un círculo luminoso visible. Foto. Alamy/Peter Jurik

¿Por qué se le llama "anillo de fuego"?

En este tipo de eclipses, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol cuando se encuentra cerca de su apogeo, es decir, el punto más lejano de su órbita. Debido a esa mayor distancia, el diámetro aparente del satélite es ligeramente menor que el del astro. Como resultado, el satélite no logra cubrirlo por completo y deja visible un aro brillante de luz alrededor de su borde. Ese círculo incandescente es el que da origen al nombre popular del fenómeno.

Durante el máximo, la sombra central de la Luna no alcanza la superficie terrestre; en su lugar, llega la antumbra, responsable de este efecto visual tan característico.

¿Cómo ver este evento de forma segura?

Los especialistas insisten en que nunca debe observarse el Sol directamente, ni siquiera durante un eclipse parcial o anular. Mirarlo sin protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la retina.

Para una observación segura, solo deben utilizarse gafas certificadas o filtros homologados en telescopios y cámaras. Objetos caseros como radiografías, vidrios ahumados o gafas oscuras comunes no ofrecen protección suficiente.

El próximo eclipse solar de 2026

El “anillo de fuego” no será el único evento destacado del año. El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse total que recorrerá Groenlandia, Islandia y amplias zonas de España.