Ciencia

Calendario lunar de febrero 2026: cuándo ver la Luna llena y el eclipse del “Anillo de Fuego” visible este mes

Un eclipse y una luna de nieve serán los fenómenos astronómicos más importantes de este mes.

La Luna llena de febrero también es conocida como Luna de nieve. Foto: IStock
La Luna llena de febrero también es conocida como Luna de nieve. Foto: IStock

Febrero llega cargado de fenómenos astronómicos que invitan a mirar el cielo. Durante este mes será posible observar la Luna llena conocida como Luna de Nieve y, además, el primer eclipse solar del año, un eclipse anular que dejará ver el llamado Anillo de Fuego.

La Luna llena alcanzó su punto máximo el domingo 1 de febrero a las 5:09 p. m. EST, desde el atardecer. Aunque el momento exacto del máximo brillo se dio ese día, la Luna también será visible el lunes.

Fases de la Luna en febrero de 2025

El mes de febrero de 2025 contará con las cuatro fases principales de la Luna, según Time and Date. Cada una con sus características características:

  • Miércoles 5 de febrero – Cuarto creciente: La Luna estará iluminada en un 50%, visible en su parte derecha. Durante esta fase, el satélite natural saldrá cerca del mediodía y se ocultará alrededor de la medianoche.
  • Miércoles 12 de febrero – Luna llena: La Luna alcanzará su mayor brillo, siendo completamente iluminada y visible durante toda la noche. Este es el mejor momento para la observación astronómica.
  • Jueves 20 de febrero – Cuarto Menguante: En esta etapa, la Luna mostrará solo la mitad de su superficie iluminada, pero en el lado opuesto al del cuarto creciente. Su salida ocurrirá alrededor de la medianoche y se ocultará al mediodía.
  • Jueves 27 de febrero – Luna nueva: Durante la luna nueva, el satélite se encontrará entre la Tierra y el Sol, lo que hará que su cara visible no refleje luz. Este es el momento ideal para observar otros astros en el cielo sin la interferencia de su brillo.

¿Por qué se llama Luna de nieve?

El nombre Luna de nieve proviene de antiguas tradiciones del hemisferio norte. Según la NASA, febrero solía ser el mes con nevadas más intensas, especialmente en América del Norte y Europa, por lo que la luna llena de este periodo quedó asociada a esas condiciones climáticas.

Estos nombres se originaron en culturas indígenas y fueron adoptados más tarde por almanaques y tradiciones populares, que asignaban nombres a cada luna llena según las características del entorno natural.

¿Cuándo se verá el eclipse "Anillo de fuego"?

Otro de los eventos más destacados del mes será el eclipse solar anular del 17 de febrero, el primero de este tipo en el año. Este fenómeno ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol sin cubrirlo completamente, dejando visible un aro luminoso alrededor del disco lunar.

La Luna no cubrirá completamente al Sol durante el eclipse solar anular. Foto: IStock

La Luna no cubrirá completamente al Sol durante el eclipse solar anular. Foto: IStock

¿Dónde se verá el "Anillo de Fuego"?

La fase anular completa solo será visible desde la Antártida, por donde pasará el eje central de la sombra lunar. En cambio, el eclipse se observará de forma parcial en regiones del sur de América del Sur y África, incluyendo países como Argentina, Chile, Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania.

¿Por qué ocurre un eclipse solar anular?

Un eclipse solar anular se produce cuando la Luna se encuentra cerca de su apogeo, el punto más lejano de su órbita alrededor de la Tierra. En esa posición, su tamaño aparente es ligeramente menor que el del Sol, lo que impide que lo cubra por completo.

Como resultado, el borde solar permanece visible y forma el característico Anillo de Fuego, un efecto óptico que no implica cambios reales en la temperatura ni en la actividad del Sol, sino una alineación precisa entre ambos cuerpos celestes.

