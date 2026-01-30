Cada vez más cerca de la Luna: La NASA actualiza la fecha de lanzamiento de la misión Artemis II

La NASA espera las condiciones óptimas para el lanzamiento de la nave Orión. Foto: NASA

La NASA espera las condiciones óptimas para el lanzamiento de la nave Orión. Foto: NASA

La NASA cambió la fecha para la misión Artemis II, el esperado viaje que llevará nuevamente astronautas alrededor de la Luna. Debido a condiciones meteorológicas adversas en Florida, la agencia espacial informó que la primera oportunidad potencial de lanzamiento no será antes del domingo 8 de febrero, tras reprogramar el ensayo general de la carga de combustible.

El cambio responde a la presencia de aire ártico que ha traído frío intenso y fuertes vientos al estado, lo cual obliga a los ingenieros y directivos a modificar el cronograma para proteger el hardware y garantizar el éxito de la prueba.

¿Cuándo será el ensayo general de la misión Artemis?

Según un comunicado de la NASA, el lunes 2 de febrero ha sido fijado como nueva fecha para la carga de combustible del cohete Space Launch System (SLS) en el Centro Espacial Kennedy. Ese día se abrirá una ventana de lanzamiento simulada a las 9:00 p. m. (hora del Este), mientras que la cuenta regresiva comenzará aproximadamente 49 horas antes.

Aunque los equipos y la infraestructura en la plataforma de lanzamiento están preparados incluso para operar bajo lluvia, la agencia considera que el clima previsto para el fin de semana podría afectar las condiciones necesarias para completar el ensayo sin contratiempos.

Descarta la fecha inicial del lanzamiento de Artemis II

La NASA aclaró que no se fijará una fecha oficial de lanzamiento hasta evaluar los resultados del ensayo general. No obstante, con el nuevo ajuste, el viernes 6 y el sábado 7 de febrero ya no son viables, lo que deja al domingo 8 de febrero como la primera oportunidad posible.

Si surgieran nuevos retrasos, aún existen otras ventanas en febrero, específicamente los días 10 y 11. De no concretarse el lanzamiento en esas fechas, la misión tendría que posponerse hasta marzo, cuando la posición orbital de la Luna vuelva a ser favorable.

¿En qué consiste el ensayo de la NASA?

El ensayo general es una de las pruebas más críticas antes del despegue. Durante este procedimiento, los equipos cargan propelentes criogénicos en el SLS y simulan los últimos minutos de la cuenta regresiva, incluyendo pausas, reanudaciones y reciclajes del conteo hasta 30 segundos antes del lanzamiento.

Si se detectara algún problema importante, tanto el cohete como la nave Orión regresarían al edificio de ensamblaje para realizar inspecciones adicionales.

Mientras tanto, los cuatro astronautas de Artemis II —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen— permanecen en cuarentena en Houston, a la espera de que se confirme el nuevo cronograma. Los gerentes de la misión aún evalúan cuándo viajará la tripulación al Centro Espacial Kennedy.

La misión histórica alrededor de la Luna

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y tendrá una duración aproximada de 10 días. La nave Orión llevará a los astronautas en un viaje alrededor de la Luna, permitiéndoles observar regiones que ningún ser humano ha visto directamente hasta ahora.

Además, existe la posibilidad de que la tripulación alcance la mayor distancia recorrida por humanos en el espacio y, en el trayecto de regreso a la Tierra, establezca un nuevo récord de velocidad.

La NASA mantendrá una transmisión en vivo 24/7 del cohete en la plataforma de lanzamiento y ofrecerá una cobertura especial del ensayo general, además de actualizaciones en tiempo real a través de su blog oficial.