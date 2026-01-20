HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

La tormenta solar más intensa en más de 20 años amenaza a los satélites y comunicaciones de la Tierra

Los efectos incluyen auroras brillantes visibles en Europa y la posibilidad de nuevas erupciones solares.

Auroras boreales se ven sobre Breckerfeld, al oeste de Alemania. Foto: AFP
Auroras boreales se ven sobre Breckerfeld, al oeste de Alemania. Foto: AFP

Una potente tormenta solar, considerada por científicos como la más intensa registrada en más de dos décadas, ha alcanzado la Tierra y ya genera efectos medibles en sistemas tecnológicos sensibles como el GPS, las comunicaciones por radio y las operaciones satelitales. La advertencia fue emitida por el Space Weather Prediction Center (SWPC) de Estados Unidos, que calificó el fenómeno como una tormenta de radiación solar nivel S4 en una escala de cinco niveles.

El evento fue provocado por una intensa actividad en la superficie del Sol, que incluyó una fulguración solar de clase X —la categoría más potente— y una eyección de masa coronal, una gigantesca nube de plasma y campos magnéticos lanzada al espacio a gran velocidad. Parte de ese material fue dirigido directamente hacia nuestro planeta.

¿Cómo se forman las tormentas solares?

Una tormenta de radiación solar ocurre cuando partículas altamente energéticas, principalmente protones, viajan desde el Sol hacia la Tierra a velocidades extremas. Estas partículas pueden afectar a astronautas, dañar componentes electrónicos de satélites y generar interferencias en sistemas de navegación y comunicación.

El SWPC confirmó que el fenómeno alcanzó la categoría S4, algo que no se veía desde octubre de 2003, cuando las llamadas “tormentas de Halloween” provocaron apagones eléctricos en Suecia y daños en transformadores en Sudáfrica.

El agujero coronal tal como apareció el 19 de enero de 2026. Foto: NASA

El agujero coronal tal como apareció el 19 de enero de 2026. Foto: NASA

“La hemos clasificado como la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”, informó el centro estadounidense. Ante el riesgo potencial, se emitieron alertas preventivas a la NASA, aerolíneas, agencias de emergencia y operadores de redes eléctricas.

Las aerolíneas, por ejemplo, deben extremar precauciones en vuelos que cruzan rutas polares, donde la radiación puede ser mayor y las comunicaciones por radio más vulnerables a interrupciones.

¿Cómo afectan las tormentas solares a los sistemas de comunicación?

Aunque no se esperan efectos masivos para la población en general, los sistemas tecnológicos sí pueden verse afectados. La radiación elevada puede alterar la orientación de satélites, provocar errores en sistemas de GPS y afectar las comunicaciones de alta frecuencia.

Hoja informativa del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA sobre la tormenta. Foto: NOAA SWPC

Hoja informativa del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA sobre la tormenta. Foto: NOAA SWPC

Durante una tormenta geomagnética ocurrida en mayo de 2024, la empresa estadounidense John Deere reportó interrupciones en equipos agrícolas que dependen de GPS de alta precisión. Aun así, los operadores lograron mantener el control de la mayoría de los sistemas críticos.

Ryan French, físico solar de la Universidad de Colorado Boulder, explicó que aunque los operadores están tomando medidas preventivas, “no se esperan interrupciones generalizadas para el público”.

Auroras intensas y un Sol cada vez más activo

La tormenta también ha intensificado la actividad geomagnética, generando auroras más brillantes y visibles en zonas poco habituales. En Europa, se han reportado cielos iluminados con tonos verdes, violetas y rojos, producto de la interacción entre las partículas solares y los gases de la atmósfera terrestre.

Inicialmente, los científicos creyeron que las auroras podrían observarse incluso en regiones del sur de Estados Unidos, pero la orientación del campo magnético de la eyección solar limitó su visibilidad en América del Norte.

Además, los expertos advierten que podrían producirse nuevas erupciones solares en los próximos días. La región activa del Sol que generó esta tormenta continúa inestable y tiene potencial para emitir más fulguraciones dirigidas hacia la Tierra.

Una tormenta extrema, pero bajo vigilancia

Actualmente, la Tierra atraviesa condiciones geomagnéticas G4 (severas) y no se descarta que el fenómeno alcance el nivel G5, el más alto en la escala de tormentas geomagnéticas. Este nivel puede generar corrientes eléctricas inducidas capaces de afectar redes de energía y sistemas de infraestructura crítica.

Aunque el pico más intenso de la tormenta de radiación ya ha pasado y descendió de S4 a S2, los científicos explican que los efectos pueden continuar durante varios días, dependiendo de cómo evolucione el viento solar.

“Seguimos monitoreando minuto a minuto para que los operadores de infraestructura crítica estén informados”, señaló Shawn Dahl, pronosticador del SWPC.

