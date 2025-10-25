El hallazgo de restos fósiles del Gorgonopsio representa la historia de los primeros mamíferos sobre la Tierra. | Foto: composición LR/Gemini

En Mallorca, España, se ha realizado un hallazgo científico de gran relevancia que podría reescribir parte de la historia evolutiva de la humanidad. Se trata de la especie Gordonopsio, un antiguo depredador reptil que habitó la Tierra hace aproximadamente 270 millones de años, mucho antes de la aparición de los dinosaurios.

Los restos fósiles de este animal han proporcionado una visión más clara de cuáles eran las características que podrían haber llevado a la evolución de los mamíferos modernos. Por lo tanto, su hallazgo representa una pieza clave en la comprensión del proceso evolutivo, ya que permite identificar rasgos anatómicos y adaptaciones que marcaron la transición entre especies primitivas y los mamíferos actuales.

Los gorgonopsios fueron un grupo de depredadores prehistóricos que habitaron la Tierra hace entre 250 y 270 millones de años. Foto: Nature

¿Cómo se llegó a descubrir la especie de los gorgonopsios?

El equipo de investigación ha destacado la riqueza de los restos fósiles hallados en la región de Mallorca, España. Según los paleontólogos, la especie de los gorgonopsios habría habitado esta zona durante miles de años, lo que convierte al descubrimiento en un aporte significativo para el estudio de la fauna prehistórica de la península ibérica.

¿Cuáles son las características del Gorgonopsio hallado?

A diferencia de los reptiles de la actualidad, las características más destacadas de esta especie son su estructura ósea y su pronunciada dentadura, por lo que se deduce que era un depredador eficiente capaz de cazar presas mucho más grandes.

De acuerdo con la investigación de la revista Nature, la extinta especie contaba con colmillos semejantes a cuchillos de carnicero, extremidades dotadas de garras afiladas y una piel tan resistente como la de un rinoceronte. Este animal era capaz de abrir sus mandíbulas casi a un ángulo recto de 90 grados.

¿En qué periodo habitaron en la Tierra los gorgonopsios?

Estos depredadores habitaron la Tierra hace entre 250 y 270 millones de años, durante el periodo Pérmico, una era dominada por criaturas colosales y temibles. Las investigaciones más recientes destacan su gran agilidad e instinto letal al momento de cazar, así como su capacidad para desgarrar la carne de sus presas y devorarla sin necesidad de masticar, lo que los convertía en algunos de los cazadores más eficaces de su tiempo.