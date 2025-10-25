HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima
Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima     Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima     Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima     
Ciencia

El sorprendente mamífero que dominó la Tierra durante 270 millones de años antes de la aparición de los dinosaurios

Con colmillos afilados y garras, el Gordonopsio fue un cazador eficiente capaz de abrir su mandíbula a 90 grados, destacándose como el depredador más temible de su época.

El hallazgo de restos fósiles del Gorgonopsio representa la historia de los primeros mamíferos sobre la Tierra.
El hallazgo de restos fósiles del Gorgonopsio representa la historia de los primeros mamíferos sobre la Tierra. | Foto: composición LR/Gemini

En Mallorca, España, se ha realizado un hallazgo científico de gran relevancia que podría reescribir parte de la historia evolutiva de la humanidad. Se trata de la especie Gordonopsio, un antiguo depredador reptil que habitó la Tierra hace aproximadamente 270 millones de años, mucho antes de la aparición de los dinosaurios.

Los restos fósiles de este animal han proporcionado una visión más clara de cuáles eran las características que podrían haber llevado a la evolución de los mamíferos modernos. Por lo tanto, su hallazgo representa una pieza clave en la comprensión del proceso evolutivo, ya que permite identificar rasgos anatómicos y adaptaciones que marcaron la transición entre especies primitivas y los mamíferos actuales.

Los gorgonopsios fueron un grupo de depredadores prehistóricos que habitaron la Tierra hace entre 250 y 270 millones de años. Foto: Nature

Los gorgonopsios fueron un grupo de depredadores prehistóricos que habitaron la Tierra hace entre 250 y 270 millones de años. Foto: Nature

PUEDES VER: No es el león, ni el cocodrilo: este es el temible superdepredador que infunde más miedo en el África

lr.pe

¿Cómo se llegó a descubrir la especie de los gorgonopsios?

El equipo de investigación ha destacado la riqueza de los restos fósiles hallados en la región de Mallorca, España. Según los paleontólogos, la especie de los gorgonopsios habría habitado esta zona durante miles de años, lo que convierte al descubrimiento en un aporte significativo para el estudio de la fauna prehistórica de la península ibérica.

¿Cuáles son las características del Gorgonopsio hallado?

A diferencia de los reptiles de la actualidad, las características más destacadas de esta especie son su estructura ósea y su pronunciada dentadura, por lo que se deduce que era un depredador eficiente capaz de cazar presas mucho más grandes.

PUEDES VER: Reaparece el mamífero terrestre más grande de Sudamérica después de 100 años: lo califican un hecho histórico

lr.pe

De acuerdo con la investigación de la revista Nature, la extinta especie contaba con colmillos semejantes a cuchillos de carnicero, extremidades dotadas de garras afiladas y una piel tan resistente como la de un rinoceronte. Este animal era capaz de abrir sus mandíbulas casi a un ángulo recto de 90 grados.

¿En qué periodo habitaron en la Tierra los gorgonopsios?

Estos depredadores habitaron la Tierra hace entre 250 y 270 millones de años, durante el periodo Pérmico, una era dominada por criaturas colosales y temibles. Las investigaciones más recientes destacan su gran agilidad e instinto letal al momento de cazar, así como su capacidad para desgarrar la carne de sus presas y devorarla sin necesidad de masticar, lo que los convertía en algunos de los cazadores más eficaces de su tiempo.

Notas relacionadas
Científicos descubren una nueva especie de roedor en Machu Picchu: así luce este misterioso animal hallado en los Andes del sur del Perú

Científicos descubren una nueva especie de roedor en Machu Picchu: así luce este misterioso animal hallado en los Andes del sur del Perú

LEER MÁS
Hallan bajo un metro restos fósiles de animales de más de 11.000 años: encontraron impresionantes huesos de mamut

Hallan bajo un metro restos fósiles de animales de más de 11.000 años: encontraron impresionantes huesos de mamut

LEER MÁS
Así es el animal más antiguo de la Tierra que es capaz de fusionarse con otro: también habita en el mar de Perú

Así es el animal más antiguo de la Tierra que es capaz de fusionarse con otro: también habita en el mar de Perú

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Ciencia

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

La Luna impulsa una nueva fuente de energía verde: científicos buscan aprovechar las mareas para generar electricidad

No es el león, ni el cocodrilo: este es el temible superdepredador que infunde más miedo en el África

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025