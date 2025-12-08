Un chip de silicio establece una conexión inalambrica entre el cerebro y un ordenador externo. Foto: Columbia Engineering

Un chip de silicio establece una conexión inalambrica entre el cerebro y un ordenador externo. Foto: Columbia Engineering

Un nuevo implante cerebral, desarrollado por equipos científicos de la Universidad de Columbia y la Universidad de Stanford, podría cambiar la forma en que los humanos interactúan con la inteligencia artificial. Se trata de BISC, un dispositivo del grosor de una hoja de papel que permite una conexión directa entre el cerebro y computadoras externas sin necesidad de cables ni procedimientos invasivos complejos.

Gracias a su diseño flexible y a su capacidad para transmitir grandes volúmenes de información a alta velocidad, este sistema podría utilizarse tanto para tratar enfermedades neurológicas complejas como para habilitar nuevas formas de comunicación entre humanos y máquinas. El avance, publicado el 8 de diciembre en Nature Electronics.

¿Qué es el implante BISC?

BISC (Biological Interface System to Cortex, por sus siglas en inglés) es un implante cerebral que rompe con las limitaciones de las interfaces cerebro-computadora actuales. Se compone de un único chip de silicio flexible, de tan solo 50 micras de grosor, que se coloca directamente entre el cráneo y el cerebro, sin necesidad de penetrar el tejido cerebral.

El implante BISC que se muestra aquí tiene aproximadamente el grosor de un cabello humano. Crédito: Columbia Engineering

A diferencia de otros dispositivos que requieren la instalación de voluminosos componentes electrónicos, BISC integra en una sola pieza todos los sistemas necesarios: transmisor de radio, circuitos de energía, convertidores de datos y componentes analógicos. El resultado es un implante de apenas 3 mm³ que, según el profesor Ken Shepard, de la Universidad de Columbia, “puede descansar sobre el cerebro como una hoja de papel húmedo”.

El sistema incluye más de 65.000 electrodos, 1.024 canales de grabación simultánea y más de 16.000 de estimulación, lo que le permite captar con precisión la actividad cerebral. Todo esto se comunica a través de un enlace de radio de banda ultraancha con una estación externa que opera como puente entre el cerebro y cualquier dispositivo conectado.

Aplicaciones médicas del chip

Los primeros ensayos preclínicos, realizados en colaboración con el Hospital NewYork-Presbyterian y la Universidad de Pensilvania, muestran que BISC podría transformar el tratamiento de trastornos neurológicos como epilepsia resistente a fármacos, lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares, parálisis y pérdida de visión.

El Dr. Brett Youngerman, neurocirujano de Columbia y uno de los responsables del proyecto clínico, destaca que el chip “supera a la tecnología previa en dos aspectos esenciales: permite mayor flujo de información y su implantación es mucho menos invasiva”.

Entre las ventajas médicas del BISC se encuentran:

Monitoreo cerebral de alta resolución para detectar crisis epilépticas.

Estimulación precisa de áreas motoras o sensoriales.

Capacidad de enviar señales al cerebro para restaurar funciones como el habla o el movimiento.

PUEDES VER:

Conexión entre cerebro e inteligencia artificial

Más allá del ámbito clínico, BISC se perfila como una herramienta clave para potenciar la comunicación entre el cerebro humano y sistemas de inteligencia artificial. Gracias a su alta capacidad de transmisión de datos (hasta 100 Mbps), permite enviar patrones complejos de actividad cerebral a algoritmos de aprendizaje profundo que pueden interpretar pensamientos, intenciones o emociones.

El profesor Andreas Tolias, coautor del estudio y director del Enigma Project en Stanford, explicó que el chip convierte la superficie del cerebro en “un portal de comunicación de alta velocidad” con sistemas externos. Según sus investigaciones, esta tecnología podría ser utilizada en el futuro para crear neuroprótesis adaptativas, aumentar las capacidades cognitivas humanas y desarrollar nuevas formas de interacción hombre-máquina.