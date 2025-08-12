HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Ciencia

Hallan evidencia de canibalismo humano en restos de hace 5.700 años: científicos descartan algún tipo de ritual funerario

Este descubrimiento amplía el registro de canibalismo en Atapuerca, España, situando el evento en un conflicto social entre comunidades.

Científicos de España hallaron indicios de canibalismo en restos humanos.
Científicos de España hallaron indicios de canibalismo en restos humanos. | Composición LR.

En la Sierra de Atapuerca, España, un equipo de científicos descubrió restos humanos que revelan un episodio de canibalismo ocurrido hace unos 5.700 años. Los análisis, publicados en la revista Scientific Reports, descartan que este hecho respondiera al hambre o a alguna condición extrema, y lo vinculan con un acto de violencia. El hallazgo se realizó en la cueva El Mirador, un yacimiento conocido por sus estudios arqueológicos y antropológicos.

Antes de esta investigación, la evidencia más antigua de canibalismo en este lugar databa de hace 4.600 años. Sin embargo, el nuevo hallazgo amplía el registro en más de un milenio. El estudio analizó 132 restos humanos que presentaban marcas de cortes, descarnamientos, desmembramientos, extracción de vísceras y otras modificaciones realizadas por otros humanos. En varios huesos se hallaron indicios de cocción, lo que refuerza la hipótesis de que las víctimas fueron consumidas.

Científicos analizaron los restos encontrados que datan de hace 5.700 años. Foto: Captura.

Científicos analizaron los restos encontrados que datan de hace 5.700 años. Foto: Captura.

PUEDES VER: Científicos detectan al posible agujero negro más grande del Universo: es 10.000 veces más pesado que el de la Vía Láctea

El hallazgo en la cueva El Mirador

La cueva El Mirador ha sido objeto de varias excavaciones por la gran cantidad de restos humanos encontrados en su interior. En este caso, los investigadores aplicaron técnicas de análisis minucioso para identificar las intervenciones sobre los huesos. Las marcas de cortes y el patrón de desmembramientos permitieron establecer que las acciones fueron intencionales y realizadas poco después de la muerte.

Los estudios arqueológicos y antropológicos indican que las víctimas no eran forasteras. Asimismo, un análisis geográfico de los restos confirmó que los individuos habitaban en la cueva o en zonas cercanas, lo que sugiere que el episodio de canibalismo afectó a personas de la comunidad local.

PUEDES VER: Científicos de Harvard descubren el tipo de música que ayuda a reducir el estrés y bajar los niveles de cortisol

lr.pe

Un acto de violencia, no un ritual funerario

Las conclusiones del estudio descartan que el canibalismo detectado esté relacionado con rituales funerarios o prácticas simbólicas. Los científicos destacan que el corto lapso de tiempo entre la muerte y el consumo de los cuerpos, sumado a la ausencia de elementos ceremoniales, apunta a un episodio de violencia.

Según los autores, este evento podría corresponder a un conflicto entre grupos, en el que un posible grupo familiar fue eliminado. La investigación plantea que la motivación pudo haber estado vinculada a disputas internas o violencia entre comunidades, sin conexión con la necesidad de alimento ni con creencias espirituales.

PUEDES VER: Científicos advierten que beber gaseosa a diario podría dañar la memoria de los niños y generar adicciones en la juventud

La relevancia de los restos más antiguos hallados

Este hallazgo representa la evidencia más remota de canibalismo en la cueva El Mirador y una de las más antiguas documentadas en la región de Atapuerca. La datación de los restos en 5.700 años sitúa este episodio en una época previa a otros casos conocidos, ampliando el registro histórico de estas prácticas en la península ibérica.

Notas relacionadas
Científicos de Harvard descubren el tipo de música que ayuda a reducir el estrés y bajar los niveles de cortisol

Científicos de Harvard descubren el tipo de música que ayuda a reducir el estrés y bajar los niveles de cortisol

LEER MÁS
Científicos descubren que el veneno de abeja podría ser clave para un nuevo tratamiento para frenar y eliminar el cáncer de mama

Científicos descubren que el veneno de abeja podría ser clave para un nuevo tratamiento para frenar y eliminar el cáncer de mama

LEER MÁS
Científicos advierten que la leche de cucaracha podría ser uno de los alimentos más codiciados en el futuro

Científicos advierten que la leche de cucaracha podría ser uno de los alimentos más codiciados en el futuro

LEER MÁS
Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS
El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Ciencia

La NASA se apresura: científicos pretenden construir un reactor nuclear en la Luna para la vuelta de los astronautas en 2030

La fascinante investigación de una científica británica que colecciona cerebros para revelar los secretos de la materia gris

Adiós al oxígeno del planeta: científicos predicen que la atmósfera no podrá sustentar la vida y la fotosíntesis colapsará a medida que disminuya el CO₂

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota