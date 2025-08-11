Científicos afirman que las cancines favoritas de uno son capaces de evocar recuerdos positivos. | Pixabay.

Científicos afirman que las cancines favoritas de uno son capaces de evocar recuerdos positivos. | Pixabay.

La música es un recurso poderoso que influye de forma directa en el organismo. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que escuchar melodías adecuadas estimula receptores del cerebro y provoca la liberación de dopamina, neurotransmisor asociado al placer. Este proceso contribuye a regular las emociones, disminuir la tensión y favorecer el bienestar general. Entre los géneros evaluados, la investigación determinó que el rap destaca por su eficacia para canalizar emociones intensas y reducir el estrés.

Srini Pillay, neurocientífico de Harvard y líder de la investigación, confirma que este género musical puede bajar de manera significativa los niveles de cortisol, hormonal vinculada al estrés, cuando resulta agradable para el oyente. El estudio señala que la combinación de ritmos enérgicos y letras intensas del rap estimula la actividad cerebral y mejora el estado de ánimo, ayudando a combatir la ansiedad y favoreciendo la concentración.

Científicos descubren que el rap es el género musical más eficaz para reducir el estrés. Foto: Pixabay.

PUEDES VER: Científicos advierten que la leche de cucaracha podría ser uno de los alimentos más codiciados en el futuro

Estudios revelan efectos sobre el cerebro

Luca Kiss y Karina J. Linnell, investigadores de la Universidad de Goldsmiths de Londres, comprobaron en 2020 que escuchar música de fondo reduce la divagación mental en un 40%. Según el estudio, este efecto ocurre porque el cerebro deja de buscar estímulos nuevos y concentra su actividad en tareas específicas, incrementando la capacidad de atención.

La ciencia determinó que la familiaridad con una canción intensifica su impacto. Escuchar melodías conocidas genera una respuesta multisensorial y evoca recuerdos positivos. Estos recuerdos actúan como anclas emocionales que ayudan a revertir estados de tristeza, rabia o tensión, transformando emociones negativas en energía productiva.

PUEDES VER: Científicos de Alemania revolucionan la industria alimentaria al crear un plátano que no se oscurece ni se oxida

El papel del género musical en la felicidad

El género musical idóneo para mejorar el estado de ánimo depende directamente de los gustos musicales de cada persona. Aunque investigaciones destaquen estilos específicos, el impacto será limitado si el oyente no disfruta de ellos. Sin embargo, los estudios han identificado que el rap sobresale por su capacidad para levantar el ánimo y sobrellevar situaciones de estrés. Su ritmo enérgico y letras intensas favorecen la canalización de emociones como la rabia hacia un impulso productivo.

En este contexto, el trabajo de Harvard menciona a artistas como Eminem como ejemplos de cómo la música puede reconectar con las emociones y motivar a quienes la escuchan. El rap, aunque percibido como agresivo, puede convertirse en una herramienta para transformar estados emocionales complejos en energía útil.

PUEDES VER: Científicos advierten que beber gaseosa a diario podría dañar la memoria de los niños y generar adicciones en la juventud

Datos sobre el consumo de música

La elección de canciones adecuadas al estado de ánimo es clave para aprovechar los beneficios descritos por la ciencia. Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), en España se escucha una media de 21,6 horas de música a la semana. Este hábito refuerza la importancia de optar por piezas que generen confort y estén asociadas a experiencias personales positivas.

La música, respaldada por estudios de instituciones como Harvard y la Universidad de Goldsmiths, no solo es un medio de entretenimiento, sino también una herramienta con impacto medible sobre el cerebro y las emociones. Al activar receptores del cerebro, liberar dopamina y reducir el cortisol, se convierte en un recurso valioso para mantener un estado de ánimo estable, mejorar la concentración y disminuir la ansiedad.