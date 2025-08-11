HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciencia

Científicos de Harvard descubren el tipo de música que ayuda a reducir el estrés y bajar los niveles de cortisol

La música, reconocido recurso terapéutico, activa receptores cerebrales que liberan dopamina, mejorando emociones y bienestar, según el estudio de Harvard.

Científicos afirman que las cancines favoritas de uno son capaces de evocar recuerdos positivos.
Científicos afirman que las cancines favoritas de uno son capaces de evocar recuerdos positivos. | Pixabay.

La música es un recurso poderoso que influye de forma directa en el organismo. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que escuchar melodías adecuadas estimula receptores del cerebro y provoca la liberación de dopamina, neurotransmisor asociado al placer. Este proceso contribuye a regular las emociones, disminuir la tensión y favorecer el bienestar general. Entre los géneros evaluados, la investigación determinó que el rap destaca por su eficacia para canalizar emociones intensas y reducir el estrés.

Srini Pillay, neurocientífico de Harvard y líder de la investigación, confirma que este género musical puede bajar de manera significativa los niveles de cortisol, hormonal vinculada al estrés, cuando resulta agradable para el oyente. El estudio señala que la combinación de ritmos enérgicos y letras intensas del rap estimula la actividad cerebral y mejora el estado de ánimo, ayudando a combatir la ansiedad y favoreciendo la concentración.

Científicos descubren que el rap es el género musical más eficaz para reducir el estrés. Foto: Pixabay.

Científicos descubren que el rap es el género musical más eficaz para reducir el estrés. Foto: Pixabay.

PUEDES VER: Científicos advierten que la leche de cucaracha podría ser uno de los alimentos más codiciados en el futuro

lr.pe

Estudios revelan efectos sobre el cerebro

Luca Kiss y Karina J. Linnell, investigadores de la Universidad de Goldsmiths de Londres, comprobaron en 2020 que escuchar música de fondo reduce la divagación mental en un 40%. Según el estudio, este efecto ocurre porque el cerebro deja de buscar estímulos nuevos y concentra su actividad en tareas específicas, incrementando la capacidad de atención.

La ciencia determinó que la familiaridad con una canción intensifica su impacto. Escuchar melodías conocidas genera una respuesta multisensorial y evoca recuerdos positivos. Estos recuerdos actúan como anclas emocionales que ayudan a revertir estados de tristeza, rabia o tensión, transformando emociones negativas en energía productiva.

PUEDES VER: Científicos de Alemania revolucionan la industria alimentaria al crear un plátano que no se oscurece ni se oxida

lr.pe

El papel del género musical en la felicidad

El género musical idóneo para mejorar el estado de ánimo depende directamente de los gustos musicales de cada persona. Aunque investigaciones destaquen estilos específicos, el impacto será limitado si el oyente no disfruta de ellos. Sin embargo, los estudios han identificado que el rap sobresale por su capacidad para levantar el ánimo y sobrellevar situaciones de estrés. Su ritmo enérgico y letras intensas favorecen la canalización de emociones como la rabia hacia un impulso productivo.

En este contexto, el trabajo de Harvard menciona a artistas como Eminem como ejemplos de cómo la música puede reconectar con las emociones y motivar a quienes la escuchan. El rap, aunque percibido como agresivo, puede convertirse en una herramienta para transformar estados emocionales complejos en energía útil.

PUEDES VER: Científicos advierten que beber gaseosa a diario podría dañar la memoria de los niños y generar adicciones en la juventud

lr.pe

Datos sobre el consumo de música

La elección de canciones adecuadas al estado de ánimo es clave para aprovechar los beneficios descritos por la ciencia. Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), en España se escucha una media de 21,6 horas de música a la semana. Este hábito refuerza la importancia de optar por piezas que generen confort y estén asociadas a experiencias personales positivas.

La música, respaldada por estudios de instituciones como Harvard y la Universidad de Goldsmiths, no solo es un medio de entretenimiento, sino también una herramienta con impacto medible sobre el cerebro y las emociones. Al activar receptores del cerebro, liberar dopamina y reducir el cortisol, se convierte en un recurso valioso para mantener un estado de ánimo estable, mejorar la concentración y disminuir la ansiedad.

Notas relacionadas
Científicos descubren que el veneno de abeja podría ser clave para un nuevo tratamiento para frenar y eliminar el cáncer de mama

Científicos descubren que el veneno de abeja podría ser clave para un nuevo tratamiento para frenar y eliminar el cáncer de mama

LEER MÁS
Científicos advierten que la leche de cucaracha podría ser uno de los alimentos más codiciados en el futuro

Científicos advierten que la leche de cucaracha podría ser uno de los alimentos más codiciados en el futuro

LEER MÁS
Científicos de Alemania revolucionan la industria alimentaria al crear un plátano que no se oscurece ni se oxida

Científicos de Alemania revolucionan la industria alimentaria al crear un plátano que no se oscurece ni se oxida

LEER MÁS
Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS
La NASA se apresura: científicos pretenden construir un reactor nuclear en la Luna para la vuelta de los astronautas en 2030

La NASA se apresura: científicos pretenden construir un reactor nuclear en la Luna para la vuelta de los astronautas en 2030

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Ciencia

La NASA se apresura: científicos pretenden construir un reactor nuclear en la Luna para la vuelta de los astronautas en 2030

La fascinante investigación de una científica británica que colecciona cerebros para revelar los secretos de la materia gris

Adiós al oxígeno del planeta: científicos predicen que la atmósfera no podrá sustentar la vida y la fotosíntesis colapsará a medida que disminuya el CO₂

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota