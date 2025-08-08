Ir a a playa, recoger conchas y llevárselas a casa como recuerdo es algo casi instintivo para la gente. Incluso, las playas más turísticas las venden como un recuerdo a montones. Sin embargo, esta práctica que parece inofensiva, tiene serias consecuencias en los ecosistemas marinos. Investigadores de la Universidad de Barcelona publicaron un estudio en la revista PLOS One en el 2014 en el que ya advertían sobre la drástica disminución de las conchas en las playas de Cataluña.

Un estudio realizado en la playa Larga de Salou, Cataluña, muestra que la presencia de conchas se redujo casi tres veces en 30 años, coincidiendo con un aumento significativo del turismo en la zona. Este descenso está vinculado a la recolección masiva, la urbanización costera y el uso de maquinaria para la limpieza de playas, que pulveriza las conchas. "Llevarse una conchita puede parecer nada. Pero no es necesario, mejor dejarla donde está”, manifiesta Jordi Martinell Callicó, uno de los autores del estudio.

El turismo masivo provoca la pérdida de 10.000 toneladas de conchas marinas al año

Hay, anualmente y casi con certeza en todo el mundo, alrededor de 10 mil millones de visitas a playas. Y digamos que se recoge una concha por cada 100 visitas, lo cual suena a poco, pero aun así estaríamos hablando de 10.000 toneladas de conchas que desaparecen de las playas cada año”, afirma Michal Kowalewski, investigador de la Universidad de Florida.

El despunte del turismo masivo en las playas del mediterráneo esta ocaisonando los ecosistemas de manera irreversible. Un estudio comparativo realizado en la misma localidad, con muestreos sistemáticos entre 1978-1981 y 2008-2010, reveló una reducción casi tres veces menor en la presencia de conchas marinas. Esta notable disminución en tres décadas pone en alerta sobre el impacto ambiental y la necesidad urgente de conservar estos elementos vitales para el equilibrio de las playas.

Conchas marinas: esenciales para la estabilidad, química y vida de las playas

En el salón de casa, las conchas marinas suelen ser simples objetos decorativos, pero en las playas cumplen funciones ambientales esenciales. Según Fernando García Guerrero, experto del Museo Nacional de Ciencias Naturales, estas conchas forman parte del engranaje natural que mantiene la estabilidad y vida de las costas. Su presencia ayuda a conservar la forma y firmeza de las playas, evitando la erosión causada por las mareas.

Además, las conchas contribuyen a regular la química del agua gracias al carbonato cálcico que liberan al disolverse, modificando el pH y reciclando nutrientes vitales para el ecosistema marino. Son también refugio y hogar para diversas especies, desde algas hasta aves costeras, que utilizan los caparazones para vivir o como herramientas naturales. La pérdida de conchas afecta profundamente el equilibrio físico, químico y biológico de las playas.