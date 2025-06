Científicos crearon un 'gel mágico' que cura heridas de bala y puñaladas: tapa las hemorragias en pocos segundos con una jeringa de 30 ml

Los médicos afrontan situaciones extremas en tiempo de guerra. Desde heridas de bala en diferentes partes del cuerpo hasta puñaladas hechas con objetos punzocortantes. Ante ello, se requieren soluciones rápidas y sencillas, como un 'gel mágico' que permita contener las hemorragias en poco tiempo. Por ende, un grupo de científicos creó Traumagel, un medicamento que detiene el sangrado casi al instante.

El ingeniero biomédico y químico Joe Landolina, quien también es CEO y cofundador de Cresilon, lideró la creación del milagroso Traumagel, producto que ya obtuvo la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos en agosto de 2024. Tras obtener el respaldo clínico, el insumo se sacó a la venta en EE. UU. a inicios de 2025.

¿Qué es Traumagel, el 'gel mágico' que cura heridas de bala y puñaladas en pocos segundos?

Traumagel es un gel hemostático de un solo uso que se aplica sobre las heridas externas con el fin de detener el sangrado en pocos segundos. Este medicamento hecho de algas se administra de forma directa por medio de una jeringa de 30 ml que contiene la sustancia.

Cada jeringa es esterilizada con rayos gamma. Se almacena en temperatura ambiente y no necesita preparación, característica que vuelve al gel en una herramienta muy práctica.

Paquete de Traumagel. Foto: Cresilon

¿Cómo funciona Traumagel?

Traumagel funciona como un gel hemostático que se adhiere de inmediato a la zona afectada y forma una barrera protectora. Así, ayuda a detener el sangrado, permite que inicie el proceso de cicatrización y forma un coágulo de manera natural.

Además de impedir la pérdida excesiva de sangre, este 'gel mágico' facilita el proceso de curación del organismo. Es una herramienta útil en diversas situaciones, como heridas de bala, puñaladas, accidentes de tránsito, amputaciones, raspaduras y demás.

Cresilon, la empresa que manufacturó Traumagel, explicó cómo hacer uso del gel:

Saca la jeringa de Traumagel del empaque. Recuerda que el producto ya está listo para usar.

Identifica la fuente de sangrado, seca la herida con una gasa o succión y elimina la mayor cantidad posible de sangre antes de aplicar el producto para que el gel hemostático entre en contacto directo con la herida.

Destapa la jeringa, retira la gasa e inserta la punta del aplicador lo más cerca posible a la fuente de sangrado.

Aplica todo el contenido de la jeringa y retírala más rápido posible.

Coloca una gasa encima de toda la herida. Esta debe quedar completamente tapada.

Aplica presión con la palma de la mano durante tres minutos o hasta que se logre la hemostasia. Evita que el gel sea expulsado. Si es necesario, puedes colocar más de una gasa o vendaje de presión para mantener la zona apretada.

Luego de 24 horas, deberás quitar todo el Traumagel y sanar la herida. Humedece una gasa con solución salina estéril y retira el gel. Si quedan residuos en la herida, emplea un lavado salino.

Si el paciente siente irritación, enjuaga la zona con una solución salina o agua hasta que no queden residuos visibles. Si, pese a esto, el dolor persiste, busca atención médica inmediata.

Aplicación de Traumagel. Foto: Cresilon

Cresilon advierte que Traumagel debe almacenarse en un lugar seco con una que oscile entre 20 y 25 °C. Del mismo modo, la compañía recuerda que el medicamento está esterilizado y empaquetado para usarse una sola vez, así que es importante aplicarlo apenas se abra la caja.

¿Qué dijo la FDA sobre Traumagel?

La FDA indicó que Traumagel es "seguro y efectivo". De acuerdo con la entidad, el medicamento es similar a Celox Gauze Pro, una gaza que repele el sangrado traumático grave.

En un documento publicado en agosto de 2024, la FDA autorizó el uso del gel para controlar hemorragias y detener la pérdida de sangre. "No citotóxico, no sensibilizante, no produce fiebre y no tóxico", señaló la entidad.