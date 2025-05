Estudio científico revela que la supuesta tumba del padre de Alejandro Magno en realidad contiene otros restos

Un nuevo estudio publicado en la edición de julio de 2025 del Journal of Archaeological Science cuestiona una creencia de décadas sobre la identidad de los restos encontrados en la "Tumba I" de Vergina, en el norte de Grecia. Según la investigación, los restos no pertenecen a Filipo II, padre de Alejandro Magno, como se pensaba, sino a un hombre más joven que falleció antes que el célebre monarca macedonio.

El análisis también reveló que la tumba alberga a una joven y a seis bebés, ampliando la información previa que solo daba cuenta de la presencia de un hombre, una mujer y al menos un infante. Descubierta en 1977, la Tumba I se encuentra bajo un gran túmulo coronado por un santuario y está próxima a otras sepulturas que se cree corresponden a familiares de Alejandro Magno.

¿Cómo se realizó el descubrimiento, según la investigación?

Mediante datación por radiocarbono, los investigadores determinaron que al menos seis bebés fueron enterrados en la Tumba I entre el 150 a. C. y el 130 d. C., cuando la región ya estaba bajo el dominio de la República o el Imperio Romano. Según el estudio, es probable que estos bebés no tuvieran relación de parentesco con el hombre o la mujer originalmente sepultados. Los arqueólogos señalan que, tras el saqueo de la tumba en la antigüedad, los habitantes locales aprovecharon las aberturas dejadas por los ladrones para realizar nuevos entierros.

"Hay evidencia de que desechar cadáveres de bebés en tumbas antiguas, pozos o huecos subterráneos no era una práctica poco común en el período romano", dijo a Live Science en un correo electrónico el investigador principal del estudio, Yannis Maniatis, investigador del laboratorio de arqueometría del Centro Nacional de Investigación Científica Demokritos en Grecia.

Los cuerpos encontrados en la supuesta tumba de Filipo II

A pesar de los avances en la investigación, los hallazgos recientes dejaron varias incógnitas abiertas, especialmente en torno a la identidad del hombre y la mujer sepultados en la Tumba I. Para tratar de resolverlas, los investigadores realizaron análisis de estroncio y carbono estable en restos óseos y dentales, métodos que permiten inferir la dieta y el lugar de residencia durante la infancia de los individuos.

Los resultados isotópicos revelaron que el hombre probablemente creció lejos de Pella, la capital de Macedonia, mientras que la mujer, fallecida entre los 18 y 25 años, habría vivido en Pella o en sus alrededores. Aunque su identidad sigue siendo desconocida, la riqueza del enterramiento sugiere que pertenecían a la élite. Entre los posibles candidatos a la identidad del hombre se encuentran los reyes Alejandro II y Pérdicas III, quienes reinaron en épocas marcadas por guerras y conflictos internos en el antiguo reino macedonio.

¿Dónde se encuentra la verdadera tumba de Filipo II?

Maniatis señaló que el equipo desconoce la ubicación exacta de la tumba de Filipo II, aunque muchos investigadores consideran que sus restos incinerados se encuentran en la Tumba II de Vergina. Estudios anteriores revelaron que esta tumba abovedada de dos cámaras fue hallada intacta, con todo su ajuar funerario, y contiene los restos incinerados de un hombre que habría muerto alrededor de los 44 años, explicó Maniatis. Sin embargo, aclaró que la Tumba II no fue objeto de estudio en esta nueva investigación.

Por su parte, Antonis Bartsiokas, profesor emérito de antropología física y paleoantropología en la Universidad Demócrito de Tracia, quien sostiene que Filipo II está enterrado en la Tumba I, señaló a Live Science que él y otros defensores de esta hipótesis responderán a través de un artículo propio en una revista especializada. "Primero responderemos a la revista", indicó Bartsiokas en un correo electrónico.