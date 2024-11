Arqueólogos aseguran que la pirámide más antigua del mundo, construida hace 25.000 años, no fue hecha por humanos

Gunung Padang, en Indonesia, ha captado la atención internacional al ser declarada "la pirámide más antigua del mundo", con lo ue supera en antigüedad a las pirámides egipcias por más de 20,000 años. Según la revista Archaeological Prospection, las investigaciones en este sitio arqueológico señalan que la estructura fue edificada hace unos 25.000 años. Sin embargo, expertos en arqueología y geología, como Flint Dibble y Bill Farley, han expresado sus reservas y sugieren que no hay pruebas de que haya sido construida por humanos.

El geólogo Danny Hilman Natawidjaja, uno de los coautores del estudio, defiende la hipótesis de que Gunung Padang fue erigida en varias etapas a lo largo de miles de años y afirma que las capas más profundas datan de épocas tan remotas como el fin de la última glaciación. Sin embargo, el estudio ha sido objeto de intensas críticas debido a las dudas sobre la autenticidad y precisión de sus pruebas.

Según un estudio, esta pirámide fue construida por una civilización antigua que dio forma a la colina volcánica de Gunung Padang. Foto: Archaeology Prospection

¿Cómo fue construida Gunung Padang?

El enigmático sitio de Gunung Padang está compuesto por terrazas y muros de piedra dispuestos de forma aparentemente artificial. Su construcción habría requerido habilidades avanzadas de albañilería que desafían las capacidades tecnológicas de las sociedades conocidas de esa época. Según los investigadores, las capas del sitio arqueológico demuestran que este lugar fue intervenido en cuatro fases distintas, a lo largo de periodos de miles de años.

Sin embargo, arqueólogos como Flint Dibble, de la Universidad de Cardiff, cuestionan esta interpretación. “Que una capa de suelo tenga 25,000 años no significa que sea parte de una construcción humana”, afirma Dibble. En este sentido, apunta que la datación de capas subterráneas no necesariamente indica la intervención humana. Esta falta de certeza lleva a algunos expertos a pensar que la apariencia del sitio podría deberse a la erosión natural y no a una civilización avanzada.

El radiocarbono y los métodos cuestionados en el estudio de Gunung Padang

La datación de Gunung Padang se basó en una combinación de estudios de resistividad eléctrica, tomografía de radar y análisis de datación por radiocarbono en siete puntos clave del sitio. No obstante, los críticos sostienen que estos métodos, aunque útiles, no ofrecen pruebas definitivas de la existencia de una estructura construida por humanos hace 25,000 años.

Además, la participación del controvertido escritor Graham Hancock, conocido por teorías sobre civilizaciones milenarias, ha añadido un grado de escepticismo a las afirmaciones. Hancock, que revisó el artículo antes de su publicación, es una figura popular en teorías alternativas y su inclusión en un trabajo científico ha despertado críticas en la comunidad arqueológica. Bill Farley, arqueólogo de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, comentó que este estudio “da un salto gigantesco desde los datos iniciales hasta una conclusión tan grandiosa”.