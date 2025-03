¿A qué hora es el eclipse solar del 29 de marzo de 2025 y dónde verlo en vivo desde Nueva York en Estados Unidos?

Se ofrecerán eventos organizados en lugares emblemáticos como el American Museum of Natural History y el USS Intrepid. Si no puedes asistir, NASA transmitirá el eclipse en vivo por su canal oficial. Foto: El Diario NY

Se ofrecerán eventos organizados en lugares emblemáticos como el American Museum of Natural History y el USS Intrepid. Si no puedes asistir, NASA transmitirá el eclipse en vivo por su canal oficial. Foto: El Diario NY

El 29 de marzo de 2025, un eclipse solar parcial ocurrirá sobre el hemisferio norte, donde la Luna bloqueará parcialmente el Sol. A diferencia de un eclipse total, la umbra lunar no alcanzará la Tierra, lo que evitará la visión de un Sol completamente oscurecido.

En gran parte de América, incluido el noreste de Estados Unidos, el eclipse parcial comenzará al amanecer. Conoce a qué hora comenzará y dónde podrás observar este fenómeno astronómico desde Nueva York a través de este artículo.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse solar desde Nueva York este 29 de marzo?

El eclipse ocurrirá en varias fases durante la noche del 28 al 29 de marzo. A continuación, se detallan los horarios específicos para la zona horaria del Este (ET):

Comienzo del eclipse parcial: 6.44 a.m.* ET del 29 de marzo

6.44 a.m.* ET del 29 de marzo Máximo del eclipse: 6.46 a.m. ET del 29 de marzo

6.46 a.m. ET del 29 de marzo Cobertura: 22%

22% Final del eclipse parcial: 7.04 a.m. ET del 29 de marzo

A nivel mundial, el eclipse comenzará a las 4.50 a.m. ET (0850 GMT), y el eclipse máximo, cuando la Luna cubra la mayor parte del Sol, ocurrirá a las 6.47 a.m. ET (1047 GMT). Sin embargo, los horarios exactos pueden variar según la ubicación.

¿Dónde ver en vivo el eclipse solar este 29 de marzo desde Nueva York, Estados Unidos?

El 29 de marzo de 2025, Nueva York será testigo de un eclipse solar parcial, un evento astronómico que brinda diversas opciones para su observación. Si no puedes viajar, la ciudad ofrece eventos especiales en lugares icónicos como el American Museum of Natural History en Manhattan, el Green-Wood Cemetery en Brooklyn y el New York Hall of Science (NYSCI) en Queens. También, el USS Intrepid, el Brooklyn Botanic Garden y el Shirley Chisholm State Park ofrecen experiencias únicas.

Para una vista panorámica, el One World Observatory en el One World Trade Center, Manhattan, proporciona una perspectiva elevada del eclipse, aunque se debe tener en cuenta que las imágenes de eclipse total en su promoción son engañosas. Otra opción interesante es el Classic Harbor Line’s Solar Eclipse Viewing Cruise, que combina la observación del eclipse con un recorrido por la bahía. Además de estos eventos organizados, los parques de la ciudad ofrecen espacios abiertos ideales para ver el fenómeno.

El Departamento de Parques de Nueva York recomienda lugares como The Parade Ground en Van Cortlandt Park, Bronx, y Sunset Park en Brooklyn, para disfrutar del eclipse. El American Veterans Memorial Pier en Brooklyn y The Battery en Manhattan también cuentan con vistas despejadas. Central Park’s Sheep Meadow y Flushing Meadows Corona Park en Queens son opciones populares, junto con MacNeil Park y Conference House Park en Staten Island. Para una experiencia más tranquila, se sugiere Faber Park en Staten Island.

Estos lugares, tanto organizados como públicos, brindan a los neoyorquinos la oportunidad de disfrutar del eclipse solar parcial con seguridad y comodidad. Si no puedes presenciar el eclipse en persona, NASA transmitirá el evento en vivo a través de su canal oficial, NASA TV, o también por Space.com, cortesía de timeanddate, permitiéndote disfrutarlo desde la comodidad de tu hogar.

¿Habrá un "doble amanecer" durante el eclipse solar el 29 de marzo?

El 29 de marzo de 2025, un fenómeno astronómico único, conocido como "cuernos del diablo" o "doble amanecer", podría ser visible para algunos observadores del cielo. Durante el eclipse, la Luna ocultará parcialmente el Sol, creando la ilusión de que el Sol se divide en dos al salir por el horizonte, similar a lo observado en Qatar en años anteriores.

Según LiveScience, este efecto será visible en partes del noreste de Maine, así como en áreas de New Brunswick y Quebec en Canadá. La visibilidad del "doble amanecer" estará limitada a zonas con vistas despejadas sobre el océano, debido a las características del fenómeno.