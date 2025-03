El jardín Elizabeth Street de Nueva York podría cerrar por proyecto de viviendas para adultos mayores sin hogar

El Jardín de la Calle Elizabeth sigue operativo, pero enfrenta una orden de desalojo activa. Aunque la ciudad de Nueva York aún no ha cerrado el lugar, el tiempo parece ser un factor crucial.

La orden de desalojo responde a la construcción de 123 unidades de vivienda asequible para personas mayores, de las cuales el 30% estará destinada a aquellos mayores que anteriormente no tenían hogar.

Jardín Elizabeth Street de Nueva York: ¿posible cierre por un proyecto de viviendas para adultos mayores sin hogar?

El director ejecutivo del Jardín de la Calle Elizabeth, Joseph Reiver, mencionó: "Seguimos aquí. No han ejecutado ninguna orden de desalojo, así que vamos día a día". El conflicto legal lleva meses en disputa. El jardín se encuentra en terrenos municipales que la ciudad desea recuperar para construir viviendas asequibles.

El equipo legal de Reiver intentó detener el desalojo mediante una orden judicial, pero la semana pasada un juez rechazó su solicitud, fallando a favor de la ciudad. Ahora, Reiver se prepara para la posibilidad de que el jardín sea cerrado y vallado, lo que podría ocurrir a finales de marzo. Su equipo legal ha presentado una apelación.

A última hora de la tarde del lunes, un portavoz del Departamento de Investigación (DOI) de la Ciudad de Nueva York informó a NBC New York que no tenían conocimiento de un desalojo programado para el martes en el jardín. Los alguaciles municipales deben notificar al DOI un día hábil antes de realizar un desalojo.

El comisionado interino del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), Ahmed Tigani, expresó: "Sé que hay gente decepcionada. A eso le digo que los entiendo. Los escucho". Tigani agregó que el HPD está satisfecho con la decisión del juez y que están listos para avanzar en la construcción de 123 unidades de vivienda asequible para personas mayores, el 30% de las cuales serán para aquellos mayores que anteriormente no tenían hogar.

Los alguaciles de la ciudad están encargados de llevar a cabo el proceso de recuperación en cualquier momento.

Reacciones de los residentes locales ante el posible cierre del jardín Elizabeth Street

De acuerdo con NBC New York, a pesar de la lluvia torrencial del lunes, los clientes habituales y vecinos del jardín se acercaron para ver si aún permanecía abierto.

"Ayer, cientos de personas se acercaron a lo largo del día expresando su gran deseo de salvar el jardín", reflexionó Reiver. "Seguimos haciendo todo lo posible, legal y políticamente; en realidad, todo lo que podemos, porque sabemos que es un día a día".

"Me alegra mucho que siga ahí; ahora suelo hacer todo lo posible para asegurarme", comentó Lorna Lentini al pasar y mirar a través de las puertas. "Este es un lugar realmente especial y he vivido aquí durante 40 años". Otros vecinos de toda la vida lo describen como un refugio, un espacio sagrado donde encuentran paz en medio de la siempre bulliciosa calle Elizabeth.

Katie Larson, quien acaba de mudarse a unas cuadras de distancia, expresó que le rompe el corazón pensar que tal vez no pueda disfrutar completamente de ese querido refugio lleno de esculturas y bancos. "Cada vez que doy una vuelta a la manzana, me detengo y veo algo hermoso, sobre todo en plena primavera. Va a ser difícil para el barrio si ya no está", comentó.