Perú fue uno de los cinco países clave en América donde se realizaron los ensayos clínicos del medicamento Lenacapavir, una terapia innovadora que previene en un 99.9% la transmisión del VIH. Este fármaco, desarrollado por la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, fue reconocido esta semana por la revista Science como el mejor avance científico de 2024 debido a su efectividad y potencial para transformar la lucha contra el sida.

Sin embargo, a pesar del éxito de las pruebas realizadas en Perú, la producción y distribución del medicamento enfrenta serias limitaciones. La falta de autorización por parte de Gilead Sciences para producirlo en este país y su elevado costo, que asciende a aproximadamente US$ 40.000 por tratamiento anual, despiertan un intenso debate sobre el acceso equitativo a avances médicos esenciales en países en vías de desarrollo.

El mejor avance científico de 2024 se probó en Perú y en otros cuatro países de América

En 2022, Lenacapavir recibió aprobación como tratamiento para pacientes con VIH con resistencia a otros medicamentos antirretrovirales. Al reconocer su potencial en la prevención de la infección, Gilead emprendió nuevos ensayos clínicos, que consistieron en administrar el fármaco a personas sanas expuestas al virus, como individuos con parejas seropositivas, trabajadores sexuales y quienes practican sexo sin el uso de preservativos.

La compañía estadounidense inició en junio de este año sus primeros ensayos clínicos, PURPOSE 1, en mujeres de África, cuyos resultados mostraron una eficacia del 100% para prevenir el VIH. En noviembre, la farmacéutica anunció los resultados de PURPOSE 2, estudio efectuado en hombres y personas trans de Argentina, Brasil, México, Perú, Sudáfrica y Estados Unidos, así como de naciones de otros continentes como Tailandia y Sudáfrica, donde se alcanzó un 96% de eficacia. Se espera que su uso preventivo sea aprobado a finales de 2025.

Lenacapavir se probó en Argentina, Brasil, México, Perú, Sudáfrica y Estados Unidos. Foto: AP Foto/Nardus Engelbrecht.



¿Cómo funciona el medicamento Lenacapavir?

Lenacapavir pertenece a una nueva clase de fármacos conocida como inhibidores de la capside. Este tratamiento actúa bloqueando la formación de la estructura proteica del virus, lo que impide que el VIH se integre, replique y propague en el organismo. A diferencia de otros tratamientos tradicionales que requieren dosis diarias, este medicamento se administra de forma semestral mediante inyección subcutánea, ofreciendo una solución práctica y menos invasiva para las personas en riesgo.

El fármaco no solo previene la enfermedad, sino que también muestra eficacia en su tratamiento en etapas tempranas, logrando una mayor efectividad respecto a otros tratamientos.

Lenacapavir actúa bloqueando la formación de la estructura proteica del virus. Foto: UNAL.





Farmacéutica no autoriza producción del Lenacapavir en Perú

A pesar de los avances científicos y el rol destacado de Perú en las pruebas clínicas, Gilead Sciences no incluyó al país dentro de los 120 naciones de ingresos bajos a los que otorgó licencias voluntarias para que se puedan producir versiones genéricas del Lenacapavir, aunque cabe destacar que tampoco consideró a la mayoría de naciones latinoamericanas.

Los territorios que no cuentan con la licencia de producción, el medicamento tiene un precio de US$ 42.250 anuales (dos inyecciones). Costo elevadamente diferente al de su versión genérica, que según un informe presentado en la 25ª Conferencia Internacional sobre el Sida puede producirse en masa con un costo inicial de US$ 100 dólares anuales por persona, incluso pudiendo llegar a reducirse hasta en US$ 40 dólares anuales a medida que aumente la demanda.

El medicamento no puede fabricarse sin la autorización de Gilead, que tiene la patente de Lenacapavir y el monopolio de su comercialización hasta el 2037.

“Nos parece cruel el hecho de que se usen a nuestra población para el estudio, pero que finalmente nos seamos beneficiados con el producto cuando ya se comprobó su eficacia”, añade”, indicó para Infobae Marlon Castillo, coordinador del Grupo Impulsor de Vigilancia en Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR).