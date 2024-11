El estudio, realizado por Nikolay V. Kukushkin y otros (2024), analizó cómo células de tejidos no neuronales como el renal y el nervioso periférico pueden recordar y aprender de manera similar a las neuronas. Publicado en Nature Communications bajo el título 'The massed-spaced learning effect in non-neural human cells', esta investigación demuestra que la repetición de estímulos en intervalos espaciados induce una memoria celular más fuerte y prolongada, reflejada en la activación de genes y proteínas asociados tradicionalmente con la memoria en el cerebro.

¿Los recuerdos también se guardan en otras célular del cuerpo?

En un innovador estudio publicado en Nature Communications, el equipo de Nikolay V. Kukushkin mostró que células de tejidos no neuronales, como los renales y nerviosos periféricos, también pueden almacenar recuerdos. Utilizando compuestos químicos como forskolina y éster de forbol, activaron un gen de la memoria, monitoreado mediante la expresión de luciferasa. Este método reveló que estas células no neuronales, al igual que las neuronas, fortalecen la expresión genética y retienen información a largo plazo cuando reciben estímulos espaciados. Este descubrimiento sugiere que la capacidad de memoria podría ser una propiedad común de todas las células eucariotas.

Demostración de cómo se ven los recuerdos en imágenes. Foto: difusión

¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento para el tratamiento de trastornos de la memoria?

Comprender cómo se activan y regulan estos procesos de memoria en diferentes tipos de células podría llevar al desarrollo de terapias que no solo se dirijan al cerebro, sino también a otros tejidos. Por ejemplo, podría ser posible diseñar intervenciones que mejoren la capacidad de las células en órganos afectados por enfermedades neurodegenerativas para compensar las deficiencias en la memoria neuronal.

Los seres humanos retienen diferentes tipos de recuerdos por diferentes períodos de tiempo. Fotografía de Van Wedeen/NatGEO

¿Podría este estudio cambiar la aproximación a la medicina preventiva y la biotecnología?

Este estudio sugiere que la memoria celular en tejidos no neuronales puede ser un factor clave en la salud general y la prevención de enfermedades. Entender cómo órganos como el páncreas procesan y "recuerdan" estímulos podría revolucionar el tratamiento de enfermedades metabólicas como la diabetes. Por ejemplo, si el páncreas puede recordar patrones de alimentación, se podría desarrollar terapias que optimicen su respuesta a las fluctuaciones de glucosa. Además, este conocimiento podría aplicarse en biotecnología para diseñar células que actúen de manera más eficaz contra enfermedades crónicas o en regeneración de tejidos, extendiendo los beneficios de las terapias más allá del cerebro y abarcando el cuerpo entero.