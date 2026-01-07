HOYSuscripcion LR Focus

Regresa a Lima la feria 'Manya Coleccionables', un evento abierto al público que se realizará del 16 al 18 de enero en jirón Washington 1321. Foto: difusión.
Regresa a la escena artística peruana ‘Manya Coleccionables’, la feria de coleccionables con más de 2 años en el mercado. Este evento se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 18 de enero en su nuevo local, ubicado en jirón Washington 1321, Cercado de Lima, frente al Centro Cívico. 

La feria, con su edición ‘Guerreros’, reúne a coleccionistas, fanáticos del anime, cómic y cultura pop en un evento abierto al público. El ingreso es libre. 

Mario Castañeda y René García llegan a Lima para el ‘Manya Coleccionables’. Foto: difusión.

Voces latinas de Dragon Ball llegan a Lima

La nueva edición del ‘Manya Coleccionables’ contará con la presencia de Mario Castañeda, actor de doblaje mexicano y voz oficial de Gokú adulto en Dragon Ball para Latinoamérica, y René García, reconocido por dar voz a Vegeta, además de personajes como Hyoga (Los Caballeros del Zodiaco), Hanamichi Sakuragi (Slam Dunk) y Kisame (Naruto). Ambos participarán en sesiones de fotos, firmas y presentaciones en vivo.

El evento reúne a más de 80 tiendas de coleccionables, con juguetes de distintas épocas y franquicias como Dragon Ball, Marvel, Star Wars, Pokémon y anime, además de artículos vintage y exhibiciones de reconocidos coleccionistas peruanos.

Las atracciones del ‘Manya Coleccionables’ 

Entre las atracciones se incluyen exhibiciones especiales —como el tanque felino de ThunderCats por primera vez en Lima—, guerra de botargas en ring profesional, presentación del Club Ultraman, exhibición de Barbie a cargo de Barbie Glam Perú, zona de airsoft y subastas de juguetes desde un sol.

La programación se completa con concursos de cosplay, “Buscando a la Bulma peruana”, “Suelta tu Kamehameha”, concurso de canto, bandas anime y comida temática, consolidando a ‘Manya Coleccionables’ como una de las ferias más completas del circuito local.

