La creadora de contenido venezolana Catherine Brett sorprendió al compartir la experiencia vivida en el consulado de Estados Unidos durante su cita para obtener la visa americana.

En TikTok explicó que los funcionarios revisaron sus documentos y también su cuenta de Instagram. "Ya tengo mi pasaporte de vuelta, así que ahora sí les puedo contar todo", expresó.

Catherine Brett cuenta su experiencia con la visa americana

Catherine Brett contó que, después de varias horas de espera, estuvo a punto de recibir el papel amarillo que indica la aprobación de la visa americana. Sin embargo, el proceso casi se detuvo por la prórroga de su pasaporte, un sistema implementado en Venezuela para extender su validez.

La venezolana recordó que estaba siendo observada con detenimiento y respondió a la pregunta de si hablaba inglés. "Sí, un poquito", respondió con cierta cautela.

La venezolana Brett contó que la funcionaria consultó a un compañero y olvidó apagar el micrófono. "El chico le dice: 'Pero revisa su Instagram, porque no es la primera vez que alguien viene bien vestida y uno no sabe'", narró en TikTok.

Intrigada, observó cómo los funcionarios revisaban su perfil. "Yo veo cómo están moviendo el mouse, desplazándose por mi Instagram, y en mi cabeza pensaba: ¿qué impresión puede dar lo que subo? ¿Será bueno o malo que aparezca viajando?", añadió.

Durante la revisión, Brett escuchó más comentarios. Según relató, uno de ellos dijo que la solicitante "viaja", aunque dejó la decisión final a su colega. Tras unos minutos de tensión, la oficial le confirmó que su visa había sido aprobada.