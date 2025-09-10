HOYSuscripcion LR Focus

San Marcos suspenden examen de admisión debido a toma
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Venezolana cuenta que el consulado de EEUU revisó su cuenta de Instagram antes de otorgarle la visa americana

La venezolana Catherine Brett vivió minutos de tensión antes de recibir la visa americana. Contó su experiencia en TikTok.

Consulado de Estados Unidos revisó Instagram de Catherine Brett antes de darle la visa americana.
Consulado de Estados Unidos revisó Instagram de Catherine Brett antes de darle la visa americana. | Composición LR

La creadora de contenido venezolana Catherine Brett sorprendió al compartir la experiencia vivida en el consulado de Estados Unidos durante su cita para obtener la visa americana.

En TikTok explicó que los funcionarios revisaron sus documentos y también su cuenta de Instagram. "Ya tengo mi pasaporte de vuelta, así que ahora sí les puedo contar todo", expresó.

Fallece Charlie Kirk, polémico activista aliado de Trump, tras ser baleado en un evento universitario en EEUU

Catherine Brett cuenta su experiencia con la visa americana

Catherine Brett contó que, después de varias horas de espera, estuvo a punto de recibir el papel amarillo que indica la aprobación de la visa americana. Sin embargo, el proceso casi se detuvo por la prórroga de su pasaporte, un sistema implementado en Venezuela para extender su validez.

La venezolana recordó que estaba siendo observada con detenimiento y respondió a la pregunta de si hablaba inglés. "Sí, un poquito", respondió con cierta cautela.

Esta es la fortuna y empresas de Larry Ellison, el cofundador de Oracle que superó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

Venezolana cuenta que revisaron su cuenta de Instagram antes de otorgarle la visa americana

La venezolana Brett contó que la funcionaria consultó a un compañero y olvidó apagar el micrófono. "El chico le dice: 'Pero revisa su Instagram, porque no es la primera vez que alguien viene bien vestida y uno no sabe'", narró en TikTok.

Intrigada, observó cómo los funcionarios revisaban su perfil. "Yo veo cómo están moviendo el mouse, desplazándose por mi Instagram, y en mi cabeza pensaba: ¿qué impresión puede dar lo que subo? ¿Será bueno o malo que aparezca viajando?", añadió.

Durante la revisión, Brett escuchó más comentarios. Según relató, uno de ellos dijo que la solicitante "viaja", aunque dejó la decisión final a su colega. Tras unos minutos de tensión, la oficial le confirmó que su visa había sido aprobada.

