Emerson Colindres, un joven inmigrante hondureño de 18 años y promesa del fútbol, fue deportado de Estados Unidos tras asistir a una cita migratoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con Univisión, el joven había vivido más de una década en Cincinnati, Ohio, junto a su madre y su hermana, pero el Gobierno de Donald Trump truncó su sueño de convertirse en futbolista profesional en el país.

Pese a haberse graduado recientemente con honores en su escuela, le rechazaron la solicitud de asilo y le informaron que debía abandonar de inmediato EEUU. Sin embargo, en Honduras recibió una convocatoria que no pudo rechazar. “Pude venir a llorar, pero elegí seguir mi sueño y trabajar”, declaró el joven al iniciar esta nueva etapa.

¿Por qué deportaron a Emerson Colindres de Estados Unidos?

Emerson Colindres contó al diario que llegó a Estados Unidos en 2014, cuando tenía apenas ocho años, junto a su madre, Ada Bell Baquedano, y su hermana, escapando de la violencia en Honduras. La familia solicitó asilo político, pero en 2023 las autoridades rechazaron el pedido y emitieron una orden final de deportación.

El 4 de junio de 2025, poco después de graduarse de la preparatoria en Cincinnati, ICE lo detuvo durante una cita migratoria. “Lo sacaron del edificio esposado”, contó Bryan Williams, entrenador del club Cincy Galaxy, quien lo acompañó al lugar. Tras el arresto, Emerson fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Butler, donde permaneció hasta el 18 de junio, fecha en la que fue deportado a Honduras.

El joven no tenía antecedentes criminales y siempre mantuvo una vida ordenada. “Nunca le hizo daño a nadie, no ha cometido ningún tipo de crimen y siempre ha hecho las cosas de la manera correcta”, expresó su madre a Univisión Noticias. Después de su expulsión, la familia de Emerson decidió dejar Estados Unidos para acompañarlo, con la esperanza de reconstruir su vida familiar. “Fue una situación bastante difícil que pasamos, pero después de la tormenta viene la calma”.

Su nueva vida en Honduras y el debut profesional

Al llegar a Honduras, Emerson Colindres fue convocado por Emilio Umanzor, director de la Academia de Fútbol y Formación Integral (AFFI), para unirse a un equipo de la Liga de Ascenso del país.

Detención de inmigrantes. Fuente: Difusión

El joven aceptó sin pensarlo dos veces. “Es el inicio de mi sueño”, declaró luego de su primer partido oficial. Su madre estuvo presente en las gradas y reconoció que estaba “nerviosa” porque era “la primera vez que él jugaba en la liga nacional, en un equipo de ascenso”. “Emerson Colindres es un niño con grandísimas condiciones deportivas y, mejor aún, en lo personal. Estamos conociéndolo y dándole seguimiento”, declaró el entrenador a medios locales.