HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Mujer embarazada termina enterrada en casa de su novio en EEUU
Mujer embarazada termina enterrada en casa de su novio en EEUU     Mujer embarazada termina enterrada en casa de su novio en EEUU     Mujer embarazada termina enterrada en casa de su novio en EEUU     
Historias Estados Unidos

Joven promesa del fútbol es deportado de EEUU y logra debutar como profesional en su país: ‘Es el inicio de mi sueño"

Acompañado por su madre y hermana, quienes dejaron EEUU para apoyarlo, Emerson se prepara para seguir su sueño en Honduras.

Emerson Colindres juega la segunda división de Honduras.
Emerson Colindres juega la segunda división de Honduras. | ABC News

Emerson Colindres, un joven inmigrante hondureño de 18 años y promesa del fútbol, fue deportado de Estados Unidos tras asistir a una cita migratoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con Univisión, el joven había vivido más de una década en Cincinnati, Ohio, junto a su madre y su hermana, pero el Gobierno de Donald Trump truncó su sueño de convertirse en futbolista profesional en el país.

Pese a haberse graduado recientemente con honores en su escuela, le rechazaron la solicitud de asilo y le informaron que debía abandonar de inmediato EEUU. Sin embargo, en Honduras recibió una convocatoria que no pudo rechazar. “Pude venir a llorar, pero elegí seguir mi sueño y trabajar”, declaró el joven al iniciar esta nueva etapa.

PUEDES VER: Estudiante peruana revela cómo logró ingresar a una de las mejores universidades de EEUU: “Creé mis propias oportunidades”

lr.pe

¿Por qué deportaron a Emerson Colindres de Estados Unidos?

Emerson Colindres contó al diario que llegó a Estados Unidos en 2014, cuando tenía apenas ocho años, junto a su madre, Ada Bell Baquedano, y su hermana, escapando de la violencia en Honduras. La familia solicitó asilo político, pero en 2023 las autoridades rechazaron el pedido y emitieron una orden final de deportación.

El 4 de junio de 2025, poco después de graduarse de la preparatoria en Cincinnati, ICE lo detuvo durante una cita migratoria. “Lo sacaron del edificio esposado”, contó Bryan Williams, entrenador del club Cincy Galaxy, quien lo acompañó al lugar. Tras el arresto, Emerson fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Butler, donde permaneció hasta el 18 de junio, fecha en la que fue deportado a Honduras.

El joven no tenía antecedentes criminales y siempre mantuvo una vida ordenada. “Nunca le hizo daño a nadie, no ha cometido ningún tipo de crimen y siempre ha hecho las cosas de la manera correcta”, expresó su madre a Univisión Noticias. Después de su expulsión, la familia de Emerson decidió dejar Estados Unidos para acompañarlo, con la esperanza de reconstruir su vida familiar. “Fue una situación bastante difícil que pasamos, pero después de la tormenta viene la calma”.

PUEDES VER: Petro contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Utilizan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

lr.pe

Su nueva vida en Honduras y el debut profesional

Al llegar a Honduras, Emerson Colindres fue convocado por Emilio Umanzor, director de la Academia de Fútbol y Formación Integral (AFFI), para unirse a un equipo de la Liga de Ascenso del país.

Detención de inmigrantes. Fuente: Difusión

Detención de inmigrantes. Fuente: Difusión

El joven aceptó sin pensarlo dos veces. “Es el inicio de mi sueño”, declaró luego de su primer partido oficial. Su madre estuvo presente en las gradas y reconoció que estaba “nerviosa” porque era “la primera vez que él jugaba en la liga nacional, en un equipo de ascenso”. “Emerson Colindres es un niño con grandísimas condiciones deportivas y, mejor aún, en lo personal. Estamos conociéndolo y dándole seguimiento”, declaró el entrenador a medios locales.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro alista su 'defensa' contra EE. UU.: arranca la jornada de reclutamiento militar masivo en Venezuela

Nicolás Maduro alista su 'defensa' contra EE. UU.: arranca la jornada de reclutamiento militar masivo en Venezuela

LEER MÁS
Latino migró buscando el “sueño americano” y tras años volvió a ejercer como médico en EEUU: antes trabajó en Amazon y Walmart

Latino migró buscando el “sueño americano” y tras años volvió a ejercer como médico en EEUU: antes trabajó en Amazon y Walmart

LEER MÁS
Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Latina renunció al sueño americano y volvió con todas sus cosas en contenedores tras dejar EE.UU.: “Hasta el microondas”

Latina renunció al sueño americano y volvió con todas sus cosas en contenedores tras dejar EE.UU.: “Hasta el microondas”

LEER MÁS
Conoce La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que conquista EEUU: "Te damos tu yapa"

Conoce La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que conquista EEUU: "Te damos tu yapa"

LEER MÁS
Agente de la policía en Ohio muere atropellado por el padre de un joven que fue abatido a disparos por otro oficial un día antes

Agente de la policía en Ohio muere atropellado por el padre de un joven que fue abatido a disparos por otro oficial un día antes

LEER MÁS
Estudiante peruana revela cómo logró ingresar a una de las mejores universidades de EEUU: “Creé mis propias oportunidades”

Estudiante peruana revela cómo logró ingresar a una de las mejores universidades de EEUU: “Creé mis propias oportunidades”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Historias Estados Unidos

"Papá, me van a dar un corazón": niña conmueve al lograr trasplante después de 4 operaciones y 200 días en hospital de EEUU

Mujer asesina a su esposo con cáncer terminal y a 2 de sus hijos antes de morir en EEUU: solo sobrevivió su hija menor

Padre latino suplica no ser deportado de EEUU para estar en la cirugía a corazón abierto de su hija: "Mi temor más grande"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota