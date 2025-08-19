HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
USA

Gobernador de Illinois firma proyecto de ley para proteger y ayudar económicamente a inmigrantes indocumentados en EEUU

La ley "Escuelas Seguras para Todos" garantiza que los estudiantes indocumentados tengan acceso a la educación pública.

Pritzker criticó las políticas migratorias de Donald Trump.
Pritzker criticó las políticas migratorias de Donald Trump. | Composición LR

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó este martes 19 de agosto un proyecto de ley que brindará protección y apoyo financiero a los estudiantes del estado, sin importar su estatus legal, como respuesta a las políticas del presidente Donald Trump en Estados Unidos.

Pritzker, uno de los principales críticos del Gobierno de Trump, rechazó las políticas migratorias que buscan deportar a la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados. La nueva medida busca garantizar la igualdad de condiciones ante la ley estatal, según aseguró la senadora demócrata Celina Villanueva.

PUEDES VER: EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

lr.pe

Illinois brindará apoyo financiero a estudiantes indocumentados

La ley, denominada Escuelas Seguras para Todos, reconoce el fallo del Tribunal Supremo de EEUU de 1982, el cual establece que todos los estudiantes indocumentados, u otro tipo de estatus, tienen derecho a acceder a la educación pública en igualdad de condiciones que cualquier estadounidense.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, los estudiantes que hayan sido excluidos de servicios sociales serán elegibles para recibir ayuda financiera con el objetivo de acceder a las mismas oportunidades, justificó Villanueva.

“Lo decimos fuerte y claro: jamás nos doblegaremos ante un presidente que quiere ser rey”, declaró la congresista Delia Ramírez.

PUEDES VER: EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

lr.pe

¿Quiénes podrán beneficiarse de la nueva ley en Illinois?

El Senado de Illinois oficializó esta norma que garantiza la elegibilidad equitativa de todos los estudiantes del estado. Se eliminarán los requisitos burocráticos que antes solo beneficiaban a quienes contaban con nacionalidad estadounidense, lo cual impedía el acceso a la educación a menores y sus familias en las escuelas.

Principales beneficiarios de la nueva ley en Illinois

  • Estudiantes indocumentados
  • Estudiantes con estatus migratorio mixto
  • Estudiantes transgénero
  • Beneficiarios del DACA
  • Postulantes a la ayuda financiera universitaria
