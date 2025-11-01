HOYSuscripcion LR Focus

USA

USCIS elimina la renovación automática de permisos de trabajo para extranjeros a fin de endurecer revisión de antecedentes

Esta reciente medida de USCIS busa reforzar la seguridad nacional en Estados Unidos a través de un contro más exhaustivo de los antecedentes de los extranjeros.

USCIS eliminó la renovación automática de permisos de trabajo para extranjeros.
USCIS eliminó la renovación automática de permisos de trabajo para extranjeros. | Interstride

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una nueva política en el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros. A partir de esa fecha, las solicitudes para extender dichas autorizaciones dejaron de aprobarse de manera automática, como se venía realizando anteriormente.

Este cambio responde a una medida adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que “prioriza la verificación exhaustiva de los antecedentes de los extranjeros" antes de autorizar la continuidad de su derecho a trabajar legalmente en el país. Así lo comunicó la entidad a través de un anuncio publicado en el sitio web oficial de USCIS.

Refuerzan medida contra extrajeros

USCIS precisó que, al eliminar la renovación automática de los permisos de trabajo (EAD), se busca realizar controles de antecedentes más frecuentes a quienes solicitan autorización para trabajar en el país. "Esto permitirá prevenir el fraude y detectar a extranjeros con intenciones potencialmente dañinas para que puedan ser procesados ​​para su expulsión de Estados Unidos”, señalan.

Sin embargo, esta nueva medida contempla algunas excepciones. De acuerdo con el comunicado oficial, están “incluidas las extensiones previstas por ley o mediante un aviso del Registro Federal para la documentación de empleo relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS)”.

¿Cómo obtener el permiso de trabajo (EAD)?

Para pedir una tarjeta de permiso de trabajo en Estados Unidos, debes presentar la solicitud de autorización de empleo con el Formulario I-765, revisar las instrucciones y pagar la tarifa de tramitación.

Según la categoría de inmigración donde califique, el permiso de trabajo EAD sería válido por 1 o 2 años. Si USCIS lo aprueba, el solicitante recibirá su tarjeta EAD por correo. En algunos casos debe obtenerla en persona. El tiempo de procesamiento puede variar, pero generalmente toma entre 2 y 6 meses. 

¿A quiénes más afecta la nueva medida de USCIS?

La nueva disposición de USCIS impacta principalmente a quienes aún no cuentan con un estatus migratorio permanente y están a la espera de una resolución en sus trámites, como los solicitantes de la tarjeta verde (Green Card) o aquellos que atraviesan un proceso de ajuste migratorio.

Expertos en leyes migratorias advierten que esta medida afectará con mayor fuerza a las personas en situaciones más vulnerables, entre ellas quienes han solicitado asilo, los familiares de residentes permanentes y víctimas de violencia doméstica que venían siendo amparadas por programas de protección temporal.

Además, el bufete especializado en inmigración Fragomen advirtió que, al haber sido implementada de manera inmediata y sin un periodo previo de aviso, esta norma podría ser cuestionada legalmente ante los tribunales.

