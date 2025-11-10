USCIS exige algunos documentos a los inmigrantes que quieran viajar fuera de Estados Unidos. | Composición LR

USCIS exige algunos documentos a los inmigrantes que quieran viajar fuera de Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) es la entidad responsable de gestionar los trámites migratorios que otorgan beneficios a personas extranjeras, como es el caso de la obtención de la residencia permanente, conocida comúnmente como Green Card.

La institución también recuerda que la tarjeta verde no solo otorga derechos a quienes lo poseen, sino que también conlleva una serie de deberes legales. Por este motivo, do información relevante sobre la documentación requerida para quienes deseen viajar fuera de Estados Unidos.

¿Qué documentos debes tener si deseas viajar fuera de EE.UU.?

De acuerdo con la página oficial de USCIS, quienes tengan una Green Card deben presentar ciertos documentos si desean salir del país hacia el extranjero.

El pasaporte de su país de ciudadanía.

El documento de viaje de refugiado.

También indica que el territorio que se visitará podría tener requisitos adicionales de entrada y salida, como la solicitud de una visa.

En términos generales, las personas con residencia permanente legal pueden salir de Estados Unidos sin inconvenientes, especialmente si se trata de viajes cortos o temporales. Sin embargo, la agencia advierte que si se sospecha que el residente ya no tiene intención de vivir de forma permanente en el país, se podría considerar que ha renunciado a ese beneficio migratorio.

Incluso cuando el viaje es breve, la última palabra la tiene el oficial de inmigración en el momento del reingreso al país. Este agente podría tomar en cuenta distintos factores para evaluar la intención del residente, como si mantiene lazos familiares y comunitarios en EE.UU., si continúa con un empleo o si ha cumplido con sus obligaciones fiscales.

PUEDES VER: Estados Unidos aplica cinco nuevas reglas de tránsito para conductores que entran en vigor desde este noviembre

Esto pasa si permaneces más de un año fuera de EE.UU.

La agencia federal informó que toda persona con Green Card que planee estar fuera de Estados Unidos por más de un año debe tramitar, antes de viajar, un Permiso de Reingreso utilizando el Formulario I-131. Este documento le permitirá regresar al país durante su período de validez sin necesidad de solicitar una visa de residente que regresa.

Sin embargo, si la ausencia se extiende por más de dos años, cualquier permiso de reingreso otorgado anteriormente pierde vigencia. En ese caso, lo recomendable es iniciar el trámite para una visa de residente que regresa (conocida como SB-1) en la embajada o consulado de EE.UU. más cercano al lugar donde se encuentre la persona.

PUEDES VER: USCIS confirma los requisitos que necesitan los inmigrantes para renovar su Green Card en 2025

Los documentos a presentar al volver a Estados Unidos

USCIS indica que, al regresar a Estados Unidos tras un viaje al extranjero, el principal documento que debe presentar una persona es la tarjeta de residencia. Sin embargo, al llegar al punto de ingreso, será un agente del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quien revise otros documentos adicionales de identidad, como el pasaporte o una licencia de conducir emitida en EE.UU. Con base en esa verificación, el oficial determinará si el residente cumple con los requisitos para volver a ingresar al país.