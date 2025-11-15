En lo que va del año, USCIS ha endurecido sus políticos migratorias bajo órdenes de Trump. | Times of India

En un mensaje publicado el último jueves, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señaló que las nuevas políticas implementadas bajo la administración de Donald Trump no hacen "distinciones" basadas en el estatus migratorio de los extranjeros.

En el mismo comunicado, la agencia federal destacó los avances obtenidos desde enero de este año, como parte de las medidas impulsadas por el líder republicano, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y el director de USCIS, Joseph Edlow.

Las medidas contra inmigrantes que destaca USCIS

Entre las medidas que USCIS destaca bajo la administración de Trump, se encuentra la eliminación de algunos estatus migratorios de protección, como el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Otro de los logros que destacan es la cancelación del parole humanitario, una medida implementada por el gobierno de Joe Biden, que beneficiaba a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Además, USCIS pone en relieve su trabajo conjunto con otras agencias federales, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en operaciones dirigidas a la detención y expulsión de miles de inmigrantes.

La revisión de las redes sociales de los solicitantes

Otra de las medidas destacadas por USCIS es la revisión de las redes sociales de los solicitantes de beneficios migratorios, con el fin de identificar posibles "ideologías antiamericanas" y determinar si un extranjero "respalda, defiende, promueve o apoya actividades contrarias a los intereses de Estados Unidos".

La agencia también celebra el éxito de su campaña para reclutar nuevos “defensores de la patria” en la lucha contra la inmigración, lanzada el 30 de septiembre, la cual ha recibido un número récord de más de 35,000 solicitudes.

Adicionalmente, la agencia federal resalta como un logro el aumento en la rigurosidad de los exámenes a los solicitantes de ciudadanía estadounidense, lo que incluye cambios significativos en la prueba cívica y el regreso de investigaciones vecinales realizadas por agentes.

¿Por qué USCIS ha endurecido su política contra los inmigrantes?

USCIS argumenta que las nuevas medidas migratorias se basan en principios de "sentido común" que buscan proteger el mercado laboral estadounidense, el cual, según la agencia, se ha visto afectado por la presencia de inmigrantes. Estas acciones, afirman, han ayudado a restaurar el orden en el sistema de inmigración desde que Trump asumió su segundo mandato.

La agencia resalta que se han cerrado "lagunas legales" y se han introducido cambios que, según ellos, favorecen la protección de los trabajadores y comunidades locales. Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, señaló que la diferencia entre inmigración legal e ilegal pierde importancia "cuando ambas pueden destruir los cimientos de un país”.

"La administración Trump sigue aplicando políticas para garantizar que la inmigración legal favorezca ante todo los intereses estadounidenses y que solo los más merecedores obtengan el privilegio de la ciudadanía estadounidense”, agregó.