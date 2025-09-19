USCIS dio a conocer qué empleos debe tener un inmigrante para obtener rápido su Green Card. | Composición LR

USCIS dio a conocer qué empleos debe tener un inmigrante para obtener rápido su Green Card. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dio a conocer la implementación de un proceso rápido para otorgar la Green Card, o tarjeta de residencia permanente, a inmigrantes que trabajen en ciertas profesiones. El objetivo de esta medida es simplificar el proceso de regularización de su estatus migratorio y responder a la demanda de trabajadores en áreas clave.

Gracias a esta iniciativa, algunos inmigrantes que no cuentan con documentos legales podrán resolver sus problemas relacionados con su situación migratoria en el país. Obtener la residencia permanente en EE.UU. les permitirá vivir y trabajar legalmente, además de abrirles la puerta a beneficios adicionales, como la posibilidad de iniciar el proceso para obtener la ciudadanía en el futuro.

¿Qué empleos debe tener un inmigrante para obtener la Green Card más rápido en EE.UU.?

De acuerdo con USCIS, hay ciertos trabajos que permitirán acelerar el proceso de obtención de la Green Card a través de las categorías preferenciales EB-1 y EB-2 con exención NIW (National Interest Waiver).

Científicos y académicos con habilidades sobresalientes.

Investigadores o profesores destacados.

Ejecutivos o gerentes multinacionales.

Profesionales con títulos avanzados (EB-2 con NIW)

Personas con habilidades excepcionales en ciencias, artes o negocios (con NIW).

Trabajadores religiosos (EB-4).

Inversionistas inmigrantes que crean empleo (EB-5)

PUEDES VER: USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

¿Cómo solicitar la Green Card por empleo en Estados Unidos?

Los inmigrantes pueden solicitar la Green Card de la siguiente manera, en caso sus empleos figuren dentro de la lista.

Determinar cuál de las categorías EB (EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 o EB-5) corresponde según el tipo de empleo.

Conseguir una oferta de empleo de un empleador en EE.UU.

El empleador deberá presentar el Formulario I-140 ante el USCIS.

El USCIS revisará y aprobará el formulario.

Comprobar si hay visas disponibles en la categoría solicitada.

Si el solicitante se encuentra en EE.UU., deberá presentar el Formulario I-485 para ajustar su estatus a residente permanente. Si está fuera del país, debe hacerlo en la embajada o consulado estadounidense correspondiente.

Si el USCIS lo requiere, el solicitante deberá asistir a una cita biométrica y a una entrevista migratoria.

Después de la revisión, el USCIS tomará una decisión final, y si es aprobada, el inmigrante recibirá la Green Card.

Los nuevos requisitos de USCIS para obtener la Green Card o tarjeta de residencia permanente

USCIS informó sobre cambios en los requisitos para la solicitud de la Green Card en 2025, específicamente en cuanto a los criterios de elegibilidad, la documentación necesaria y las entrevistas migratorias. Entre las modificaciones más importantes se incluyen:

Petición aprobada : Es necesario contar con una solicitud previamente aprobada por un patrocinador, ya sea un familiar o un empleador.

: Es necesario contar con una solicitud previamente aprobada por un patrocinador, ya sea un familiar o un empleador. Formularios específicos : Los solicitantes dentro de EE.UU. deben presentar el Formulario I-485, mientras que aquellos que tramiten desde el extranjero deberán usar el DS-260.

: Los solicitantes dentro de EE.UU. deben presentar el Formulario I-485, mientras que aquellos que tramiten desde el extranjero deberán usar el DS-260. Documentación válida : Es obligatorio tener un pasaporte vigente y un documento de identidad en regla.

: Es obligatorio tener un pasaporte vigente y un documento de identidad en regla. Fotografías recientes: Las fotos deben cumplir con las especificaciones establecidas por el USCIS.

Según USCIS, estos cambios están destinados a asegurar que los vínculos familiares en las solicitudes de residencia permanente sean genuinos y verificables. Además, se dará mayor énfasis a la revisión de antecedentes con el objetivo de fortalecer la seguridad de la población estadounidense.