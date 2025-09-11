El canal de televisión estadounidense Comedy Central retiró de su programación televisiva un episodio de 'South Park' que satirizaba al activista conservador Charlie Kirk, asesinado recientemente de un disparo durante un evento en Utah.

El episodio, titulado “Got a Nut” y transmitido originalmente el 6 de agosto, dejó de emitirse en la programación lineal del canal tras el homicidio del líder de Turning Point USA y aliado de Donald Trump, según informó Business Insider.

Comedy Central retira episodio sobre Charlie Kirk

Comedy Central tomó la decisión, de acuerdo con la cadena ITK, debido a la conmoción pública provocada por el asesinato de Charlie Kirk, personaje de alto perfil dentro del movimiento conservador en Estados Unidos.

El episodio en cuestión caricaturizaba a Kirk a través del icónico personaje Eric Cartman, quien lo imitaba al visitar campus universitarios para participar en debates políticos, replicar su peinado y sostener una Biblia mientras lanzaba afirmaciones controversiales como: “Odias a Estados Unidos y amas el aborto”.

En la trama, Cartman se autodenominaba “maestro del debate” y lideraba una entrega ficticia llamada “Premio Charlie Kirk para Jóvenes Maestros del Debate”, lo cual aludía directamente al activista conservador.

¿Cómo murió Charlie Kirk?

Charlie Kirk falleció el miércoles 10 de septiembre mientras ofrecía un discurso en la Universidad del Valle de Utah, donde recibió un disparo letal en pleno evento público. Según el reporte oficial, el FBI divulgó dos imágenes de una “persona de interés” en el caso y ofreció una recompensa de US$100.000 por información que conduzca a la identificación y captura del autor del ataque.

Hasta el momento, no se ha confirmado una motivación oficial detrás del atentado. Sin embargo, en redes sociales surgieron comentarios que vinculan el contenido del episodio de 'South Park' con el crimen. “Culpemos a 'South Park'”, escribió un usuario en la red X.