USA

EEUU alerta a hinchas sobre el proceso de visas que podría dejarlos fuera del Mundial 2026

El Departamento de Estado de EE.UU. advirtió a los que deseen asistir a los partidos del mundial que inicien con sus procesos de visado lo más pronto posible.

El Departamento de Estado de EEUU advierte a los hinchas que deseen viajar por el mundial que inicien con su trámite de visa desde ya.
El Departamento de Estado de EEUU advierte a los hinchas que deseen viajar por el mundial que inicien con su trámite de visa desde ya. | Foto: Composición LR

EE.UU., México y Canadá, serán los países anfitriones para la siguiente fiesta más grande del fútbol: el mundial. Muchos hinchas de distintos países planean acudir a los encuentros de manera presencial, por lo que ya están ultimando detalles como las entradas y los costos de estadía. Sin embargo, hay un trámite más que no se está tomando muy en cuenta, y es el relacionado con la visa.

Por ello, el Departamento de Estado de EE.UU., mediante sus redes sociales, advirtió a los fanáticos del deporte rey que no dejen este trámite para último momento, ya que la multitud de solicitudes que las embajadas recibirán podrían retrasar el proceso para la emisión de la visa de turismo B-2, la necesaria para asistir a la fiesta del fútbol.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

¿Cuál fue la advertencia del Departamento de Estado para los asistentes al Mundial de fútbol?

"Los viajeros extranjeros que planeen asistir a un partido de la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos y necesiten una visa estadounidense deben solicitarla AHORA" publicó la página oficial del Departamento de Estado en español. Con ello, advierten que el trámite entero suele durar muchos meses, por lo que a menos de un año del evento, es crucial que se inicie con el proceso desde ya.

Asimismo, la entidad aseguró que sus embajadas trabajarán para agilizar y hacer más eficaz el trámite, pero que también mantendrán sus altos estándares de seguridad, impulsadas por las políticas anti migratorias del presidente Donald Trump. Es importante tener en cuenta ello, ya que podría ser un motivo para rechazar la visa.

PUEDES VER: Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

lr.pe

¿Qué pasos se deben completar para adquirir la visa de turismo B-2 para EE.UU.?

La página web de la Embajada de EE.UU. en Perú comparte un enlace directo para verificar las instrucciones al momento de solicitar una visa americana.

  1. Elegir el tipo de visa de turismo B-2 como requisito para viajar a Estados Unidos.
  2. Completar el formulario DS-160 de solicitud de visa por Internet.
  3. Continuar en la página web y llenar otros pasos más que permitirán coordinar una cita en la Sección Consular. Para conocer a detalle estos pasos, consule en este link.
  4. Presentarse a la cita en la Sección Consular.
  5. Luego de la entrevista, continúe las instrucciones brindadas por el cónsul. También, puede consultar el estatus de la visa e información de su entrega en la misma página web.

Perú es uno de los países que emiten más visas de este tipo, por lo que el proceso tardaría más en lo que se trabajan en las demás solicitudes. También es importante contar con todos los documentos necesarios, ya que eso podría agilizar el proceso, justo antes, para disfrutar del Mundial de fútbol.

