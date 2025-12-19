El reconocido café Las Palmas, considerado por generaciones como un símbolo de la cultura cubana en Miami, anunció su cierre definitivo. Este tradicional punto de encuentro, que durante décadas reunió a vecinos y visitantes en el corazón de la ciudad, pone fin a su historia.

Después de 45 años de servicio, el pequeño local baja sus persianas de forma permanente, dejando una huella imborrable en la vida cotidiana de quienes lo consideraban parte fundamental del paisaje urbano y social de la ciudad.

Adiós a un histórico café de Estados Unidos

Fundado en el año 1980 en el 209 SE First Street, Las Palmas abrió sus puertas con apenas 33 asientos, pero con una carta llena de sabor y tradición. Su propuesta, sencilla, pero auténtica —como las tostadas con mantequilla, los clásicos sándwiches cubanos, el bistec con papas y las refrescantes piñas coladas— conquistó rápidamente el paladar y el corazón de la comunidad local.

En 2016, la familia Magalhães tomó las riendas del negocio, manteniendo viva la esencia de la cocina cubana y sumando un fuerte compromiso social: desde brindar apoyo a personas sin hogar hasta organizar campañas solidarias para niños con enfermedades.

El cierre del local fue confirmado a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que los propietarios se despidieron con gratitud y nostalgia: "Después de 45 años sirviendo a la comunidad del centro de Miami, ha llegado el día en que debemos cerrar nuestras puertas por última vez. El sábado 15 de noviembre será el último día para Las Palmas”.

PUEDES VER: Gobierno de Trump suspende lotería de residencias permanentes tras tiroteo en la Universidad de Brown

¿Por qué cerró la cafetería Las Palmas?

Según explicó el diario Miami Herald, que conversó con Carla Ferrari Magalhães y su hijo Mario Ferrari Magalhães, el cierre de Las Palmas responde a una combinación de factores que se fueron acumulando en los últimos años: el alza sostenida en los precios del alquiler en el centro de Miami, el incremento en el costo de los productos alimenticios y la disminución del flujo de clientes tras la pandemia, una situación que se agravó con el trabajo remoto.

A pesar del difícil panorama, Carla compartió que, en una especie de giro irónico, el negocio experimentó un repunte inesperado poco antes del cierre. “En las últimas tres semanas he tenido ventas récord”, contó. Sin embargo, reconoció que ese aumento llegó demasiado tarde.

A sus 65 años, Carla Magalhães no sentirse triste y que se tomará un tiempo para pensar qué en su futuro. “Tengo buenos recuerdos de este lugar, e hice muchos amigos”, comentó. “Echaré de menos el centro. He estado aquí por más de 35 años, y me encanta el centro”.

Un lugar de encuentro entre la comunidad

“Aquí era un home away from home, donde la gente venía a tomar cafecito o almorzar una comida casera buena, bonita y barata”, compartió Mario Magalhães, con una sonrisa cargada de nostalgia. Para muchos, Las Palmas no era solo un café: era un refugio cotidiano. Muchos clientes se acercaron para despedirse.

“Siempre venimos aquí todos los días. Tomamos café en la mañana, en la tarde, a veces tres o cuatro veces al día”, relató Andrea Hernández, una de las clientas habituales. “Las Palmas para nosotros es como una familia. Carla es como una tía, y de verdad nos entristece mucho que cierren, porque era un pedacito de casa que ya no tenemos”.

Más allá de su menú, Las Palmas fue un espacio de encuentro comunitario. Allí se celebraron noches de comedia, sesiones de karaoke y eventos que llenaban el lugar de risas y camaradería. “Las noches de comedia que hacíamos con mis amigos eran únicas. Llegamos a tener más de 80 comediantes de Miami aquí, y después seguía el karaoke hasta las cuatro de la mañana”, dijo Mario.