Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho     
USA

EE.UU. planea exigir el historial de redes sociales de los últimos 5 años a extranjeros que ingresen al país

La medida adoptada por la administración de Donald Trump busca reforzar el control sobre posibles amenazas a la seguridad nacional por parte de los extranjeros.

EE.UU. piensa exigir el historial de redes sociales de los últimos 5 años a turistas.
EE.UU. piensa exigir el historial de redes sociales de los últimos 5 años a turistas. | Composición LR

Viajar a Estados Unidos podría implicar, en un futuro cercano, la entrega obligatoria del historial de redes sociales de los últimos cinco años. Esta medida es parte de una nueva propuesta impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.

La iniciativa fue publicada en el Registro Federal por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y plantea que los viajeros procedentes de países incluidos en el programa de exención de visa deban proporcionar información personal adicional al realizar su solicitud electrónica.

En concreto, este requisito se aplicaría a quienes utilicen el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), herramienta destinada a ciudadanos de 42 países que no necesitan visa para ingresar al país norteamericano. Entre ellos se encuentran Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Israel y Qatar, además de varias naciones europeas.

PUEDES VER: Estados Unidos declara "terrorista" al Clan del Golfo, el cartel del narcotráfico más grande de Colombia

lr.pe

Así funcionaría la revisión de redes sociales

Quienes deseen ingresar a Estados Unidos deberán incluir en sus formularios los nombres de usuario que han utilizado en redes sociales y sus números de teléfono de los últimos cinco años, además de las direcciones de correo electrónico correspondientes a los últimos diez años.

En principio, las autoridades norteamericanas solo tendrían acceso a la información que esté disponible de manera pública, salvo que obtuvieran directamente más datos de las plataformas, algo que no se contempla en los documentos oficiales.

Sin embargo, sí se menciona que, en la medida en que sea posible, se incorporarán datos biométricos y ciertos datos personales sobre los familiares de quienes soliciten la entrada al país.

PUEDES VER: Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva" en EE.UU.: "Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo"

lr.pe

¿Por qué EE.UU. dispuso esta nueva medida?

La orden ejecutiva que originó la propuesta de revisión de redes sociales se basa en la preocupación por el terrorismo como razón principal para reforzar el control sobre quienes vienen del extranjero.

En el documento se señala que "Estados Unidos debe garantizar que los extranjeros admitidos y los extranjeros que ya se encuentran en nuestro país no tengan actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, su cultura, su Gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales, y que no defiendan, ayuden o apoyen a designados como terroristas extranjeros y otras amenazas para nuestra seguridad nacional".

PUEDES VER: Gobierno de EE.UU. propone que extranjeros se tomen una selfie como prueba de que salieron legalmente del país

lr.pe

Los cambios en el sistema ESTA

ESTA es un formulario en línea que deben completar los ciudadanos de ciertos países para ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, siempre que la estancia sea menor a 90 días. Actualmente, quienes lo utilizan deben proporcionar datos como su número de pasaporte, fecha de nacimiento y antecedentes penales.

Las modificaciones propuestas a este sistema de exención de visa buscan hacer obligatoria la entrega del historial de redes sociales, así como incorporar “información de alto valor”. Esto incluye los números de teléfono y correos electrónicos utilizados en los últimos cinco años, además de los nombres, fechas y lugares de nacimiento de familiares cercanos, junto con sus domicilios y teléfonos durante ese mismo período.

En los últimos 11 meses, el gobierno de Donald Trump ha impulsado cambios profundos en casi todo el sistema migratorio, endureciendo significativamente tanto el ingreso legal como el ilegal al país. Además, se ha incrementado la vigilancia sobre las redes sociales de quienes están en Estados Unidos con visas estudiantiles.

