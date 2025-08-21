No viajar a Venezuela: EE.UU. advierte a sus ciudadanos y recomienda no ir a dicho país por amenaza de violencia

Gobierno de EE.UU. aconseja a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por estos peligros. | Foto: Composición LR

Mediante un comunicado del Departamento de Estado de EE.UU. (DHS), la administración de Donald Trump advirtió a sus ciudadanos de alejarse de Venezuela, en medio del despliegue de buques norteamericanos hacia las costas del país latino. La alerta escala a nivel 4, lo que implica riesgos de seguridad o mortales, según la entidad.

Entre los peligros enumerados por la entidad estatal se destacan la detención injusta, secuestro, prácticas policiales represivas, entre otras. “Todo estadounidense corre el riesgo de ser detenido por el régimen de Maduro”, advierte el DHS. Sin embargo, esta advertencia se mantiene desde mayo de este año, pero se ha visto intensificada por las recientes tensiones entre ambos países.

¿En qué consiste la advertencia del DHS de no viajar a Venezuela?

Según la categorización de niveles de alerta del DHS, el cuarto representa la amenaza mayor, por lo que se aconseja no viajar a estos países. "No existe ninguna embajada ni consulado estadounidense en Venezuela. Las autoridades venezolanas no notifican al gobierno cuando ciudadanos son detenidos ni permiten que funcionarios estadounidenses los visiten", afirma la alerta.

Asimismo, la entidad estatal también hace hincapié a que, en caso de ya encontrarse en Venezuela, deben abandonar el país de manera inmediata, incluyendo a aquellos que tengan doble nacionalidad. Esta alerta de nivel 4 se encuentra alineada con el reciente accionar de la administración de Donald Trump, que recientemente desplegó un comando anfibio para detener las operaciones de drogas desde el país latinoamericano.

Venezuela tiene alianzas con las FARC de Colombia, según la DEA

En la mañana del jueves 21 de agosto, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, afirmó que el gobierno de Maduro mantiene alianzas con grupos armados colombianos, mencionando a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional. Según el funcionario, de esta manera, se facilita la entrada de sustancias ilícitas a México, que posteriormente pasan a EE.UU.

Tras la movilización de buques estadounidense al territorio venezolano, el presidente Nicolás Maduro anunció que dispondrá de equipo militar para enfrentarse con las fuerzas armadas enviadas por la administración de Donald Trump. Sobre la alerta del DHS, emitida desde mayo de este año, no ha emitido comentarios.