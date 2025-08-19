Las nuevas licencias de conducir en Texas están hechas de un material de policarbonato para prevenir clonaciones. | composición LR

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) presentó el nuevo diseño de las licencias de conducir en el estado del sur de Estados Unidos. Estas tarjetas vitales para inmigrantes y residentes permanentes empezaron a ser emitidas desde el lunes 18 de agosto. ¿Qué pasará con las versiones anteriores?

Una licencia de conducir es un permiso legal emitido por el DPS para manejar en los estados permitidos por el país, bajo sus propios reglamentos. Con los nuevos cambios a las tarjetas de identificación y las licencias, los residentes se ven obligados a cumplir los requisitos para no perderlas.

¿Dejará de ser válida la versión anterior de mi licencia de conducir en Texas?

La respuesta es "no". De acuerdo al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), las licencias emitidas anteriormente seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.

Después de caducar el tiempo, los inmigrantes o ciudadanos estadounidenses que residan en Texas deberán tramitar y utilizar la nueva versión de licencias de conducir o las tarjetas de identificación, bajo los criterios del DPS.

Todo lo que debes saber de las nuevas licencias de conducir en Texas

Las nuevas licencias están hechas de un material de policarbonato, con el fin de darle mayor seguridad y se eviten las clonaciones, según el DPS. Este formato es compatible con los estándares de la American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA).

Otro detalle nuevo es la estrella en la tarjeta. La versión anterior era dorada y ahora sería negra, la cual fue grabada con láser en la esquina superior derecha y así cumplir con la ley Real ID.

¿Cómo solicitar una licencia de conducir en Texas?

Para solicitar, por primera vez, una licencia de conducir en Texas, se debe presentar varios documentos oficiales: