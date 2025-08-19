HOYSuscripcion LR Focus

USA

DPS estrena nueva licencia de conducir para inmigrantes en Texas en 2025: ¿dejará de ser válida la versión anterior?

Estas licencias de conducir para inmigrantes y residentes empezaron a ser emitidas desde el lunes 18 de agosto

Las nuevas licencias de conducir en Texas están hechas de un material de policarbonato para prevenir clonaciones.
Las nuevas licencias de conducir en Texas están hechas de un material de policarbonato para prevenir clonaciones. | composición LR

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) presentó el nuevo diseño de las licencias de conducir en el estado del sur de Estados Unidos. Estas tarjetas vitales para inmigrantes y residentes permanentes empezaron a ser emitidas desde el lunes 18 de agosto. ¿Qué pasará con las versiones anteriores?

Una licencia de conducir es un permiso legal emitido por el DPS para manejar en los estados permitidos por el país, bajo sus propios reglamentos. Con los nuevos cambios a las tarjetas de identificación y las licencias, los residentes se ven obligados a cumplir los requisitos para no perderlas.

lr.pe

¿Dejará de ser válida la versión anterior de mi licencia de conducir en Texas?

La respuesta es "no". De acuerdo al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), las licencias emitidas anteriormente seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.

Después de caducar el tiempo, los inmigrantes o ciudadanos estadounidenses que residan en Texas deberán tramitar y utilizar la nueva versión de licencias de conducir o las tarjetas de identificación, bajo los criterios del DPS.

lr.pe

Todo lo que debes saber de las nuevas licencias de conducir en Texas

Las nuevas licencias están hechas de un material de policarbonato, con el fin de darle mayor seguridad y se eviten las clonaciones, según el DPS. Este formato es compatible con los estándares de la American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA).

Otro detalle nuevo es la estrella en la tarjeta. La versión anterior era dorada y ahora sería negra, la cual fue grabada con láser en la esquina superior derecha y así cumplir con la ley Real ID.

lr.pe

¿Cómo solicitar una licencia de conducir en Texas?

Para solicitar, por primera vez, una licencia de conducir en Texas, se debe presentar varios documentos oficiales:

  • Prueba de ciudadanía americana o de presencia legal (como certificado de nacimiento, pasaporte, tarjeta de residente, etc.)
  • Prueba de residencia en Texas, con al menos 30 días de antigüedad (como factura de servicios, contrato de arrendamiento, póliza de seguro, etc.)
  • Prueba de identidad, ya sea con un documento primario (como pasaporte o licencia expedida por otro estado) o, si no lo tienes, combinando documentos secundarios y de apoyo.
  • Número de Seguro Social (SSN), que será verificado electrónicamente.
  • Prueba de seguro de auto, si posees un vehículo. Si no, simplemente firmarás una declaración al respecto.
  • Registro del vehículo en Texas, si tienes auto y entregas una licencia válida de otro estado (esto no aplica si no posees vehículo o si solo estás renovando).
  • Certificado "Impact Texas Drivers" (ITD), si vas a realizar la prueba práctica de manejo: válido por 90 días antes del examen.
  • Curso de educación para conductores (6 horas) si tienes entre 18 y 24 años y es tu primera licencia (exento si vienes de otro estado con licencia válida).
