USA

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

El fenómeno causó diversos efectos en el clima de Estados Unidos, lo que motivó a la emisión de avisos y alertas ante la emergencia.

El huracán Erin generó más alertas meteorológicas, incluyen la posibilidad de otro huracán.
El huracán Erin generó más alertas meteorológicas, incluyen la posibilidad de otro huracán. | Foto: Composición LR

El paso del huracán Erin por el océano Atlántico está afectando a la costa de muchos países, como EE.UU, Puerto Rico y Las Bahamas. Su trayectoria, hacia noroeste, está generando peligrosas olas que se acercarán con fuerzas a la costa de estados como California del Norte y del Sur, Florida, New York, entre otras. Sin embargo, también generó la posibilidad de que se inicien tormentas tropicales, que a su vez podrían crear otros tsunamis.

Así lo ha advertido el Centro Nacional de Huracanes (NHC), emitiendo tanto avisos como vigilancias en distintas zonas de Carolina del Norte, incluyendo uno de inundación. Los lugares afectados se centran en la localidad de Duck, perteneciente al condado de Dare, específicamente en Beaufort Inlet, Cape Lookout y hacia el norte.

PUEDES VER: Huracán Erin generaría mortales oleajes hacia las costas de EEUU, Bermudas, Puerto Rico y más zonas en los próximos días

lr.pe

¿Qué avisos emitió el NHC originados por el huracán Erin?

Según la última actualización del NHC, actualmente se encuentran activos dos avisos: de tormenta tropical y de marejada ciclónica. El primero se centra en la zona entre Beaufort Inlet y Duck, donde las condiciones del lugar son propicias para que se genere dentro de las siguientes 36 horas. Recordemos que de este fenómeno se originan los huracanes, representando un inicio.

Por su lado, entre Cape Lookout y Duck, se espera la presencia de una marejada ciclónica. El propio NHC la califica como una fuerte amenaza a la vida, ya que puede generar un peligro de inundación. Como el anterior, este tiene un periodo de expectativa de un poco más de un día, por lo que la entidad aconseja iniciar las medidas preventivas de seguridad.

Así fue afectado El Caribe por la llegada del huracán Erin a sus países. Foto AFP

Así fue afectado El Caribe por la llegada del huracán Erin a sus países. Foto AFP

PUEDES VER: Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico y es calificado como "catastrófico": pronostican que triplique su tamaño

lr.pe

¿Qué otras alertas meteorológicas salieron?

Asimismo, el NHC emitió una alerta de vigilancia de tormenta tropical para el norte de Duck. Ello significa que en ese lugar hay condiciones probables para que se genere el fenómeno, pero aún no se puede confirmar ni catalogarse como aviso. De esta manera, la entidad gubernamental espera advertir a la ciudadanía de los peligros del huracán Erin, aunque este no esté previsto que choque en tierra.

Finalmente, el comunicado advierte de la presencia de fuertes lluvias enfocadas en Las Bahamas y las Turcas y Caicos durante el resto del día hasta la noche. También, se prevé que lleguen fuertes vientos en Duck y desde Carolina del Nore hasta Cape Charles Light, en Virginia. Finalmente, advierte de fuertes oleajes en la costa este de EE.UU., que ahora se extenderá hasta Canadá.

