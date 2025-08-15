Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Hunter Biden enfrentaría demanda millonaria por Melania Trump tras asociarla con Jeffrey Epstein en Estados Unidos. | Composición LR

Melania Trump decidió lanzar una amenaza legal de gran cantidad monetaria contra Hunter Biden, hijo de Joe Biden. Los motivos serían las declaraciones de Hunter, vinculando a Melania con el pederasta, Jeffrey Epstein.

En una reciente entrevista, Hunter señaló que Epstein habría sido quien presentó a la primera dama y Donald Trump, según EFE. "Las conexiones son muy amplias y profundas", dijo Biden

¿Qué acciones legales tomará Melania Trump contra Hunter Biden?

Por otro lado, la carta enviada a Hunter señaló que si no cumplía con las exigencias de Melania antes del 7 de agosto hasta las 5:00 p. m., se procedería a la demanda por daños y prejuicios, señaló EFE.

Hunter Biden no se mostró temeroso tras la amenaza de demanda millonaria. Fue así como, en una entrevista con Andrew Callaghan, él dejó en claro que no iba a disculparse con la primera dama. "Eso no va a pasar", sentenció Hunter.

Donald Trump asesora a Melania Trump contra Biden

"Le dije que siguiera adelante. Ya sabes, sabes, últimamente me ha ido bastante bien con estas demandas", contestó Donald Trump a Fox News. A pesar de ello, se desconoce si los abogados de Melania iniciaron la demanda, informó EFE.

Sobre las declaraciones de Hunter Biden, Trump aseguró que Epstein no tuvo nada que ver en "como se conocieron" porque la conoció mediante otra persona.