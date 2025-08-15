Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein
Biden no se va a retractar: "¡A la m***! Eso no va a pasar". Donald Trump animó a su esposa Melania a seguir con la denuncia.
- Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro
- Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin
Melania Trump decidió lanzar una amenaza legal de gran cantidad monetaria contra Hunter Biden, hijo de Joe Biden. Los motivos serían las declaraciones de Hunter, vinculando a Melania con el pederasta, Jeffrey Epstein.
En una reciente entrevista, Hunter señaló que Epstein habría sido quien presentó a la primera dama y Donald Trump, según EFE. "Las conexiones son muy amplias y profundas", dijo Biden
PUEDES VER: Gobierno de Trump pide a Venezuela la extradición de Maduro a EEUU: "Es un narcoterrorista y debe enfrentar la justicia"
¿Qué acciones legales tomará Melania Trump contra Hunter Biden?
Por otro lado, la carta enviada a Hunter señaló que si no cumplía con las exigencias de Melania antes del 7 de agosto hasta las 5:00 p. m., se procedería a la demanda por daños y prejuicios, señaló EFE.
Hunter Biden no se mostró temeroso tras la amenaza de demanda millonaria. Fue así como, en una entrevista con Andrew Callaghan, él dejó en claro que no iba a disculparse con la primera dama. "Eso no va a pasar", sentenció Hunter.
PUEDES VER: "México hace lo que le decimos que haga", asevera Trump sobre control de migrantes en frontera con EEUU
Donald Trump asesora a Melania Trump contra Biden
"Le dije que siguiera adelante. Ya sabes, sabes, últimamente me ha ido bastante bien con estas demandas", contestó Donald Trump a Fox News. A pesar de ello, se desconoce si los abogados de Melania iniciaron la demanda, informó EFE.
Sobre las declaraciones de Hunter Biden, Trump aseguró que Epstein no tuvo nada que ver en "como se conocieron" porque la conoció mediante otra persona.