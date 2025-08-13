HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
USA

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

A partir del 1 de julio de 2025, las personas de 87 años o más deberán renovar su licencia de conducir anualmente en Estados Unidos para evitar sanciones.

Las personas mayores de 87 años deben renovar su licencia de conducir anualmente a partir de 2025.
Las personas mayores de 87 años deben renovar su licencia de conducir anualmente a partir de 2025.

Un grupo de personas deberá seguir un nuevo esquema de renovación progresiva de licencias de conducir en Estados Unidos. Esta medida comenzó a aplicarse el 1 de julio de 2025.

La normativa federal establece revisiones médicas más frecuentes, pruebas prácticas y evaluaciones cognitivas según la edad. El objetivo es mejorar la seguridad vial ante el envejecimiento de la población.

PUEDES VER: Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

lr.pe

¿Qué grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir en Estados Unidos?

A partir del 1 de julio de 2025, ciertos conductores en Estados Unidos deberán seguir un nuevo esquema de renovación progresiva de licencias de conducir:

  • De 87 años o más: renovación anual con examen visual y prueba práctica al volante

Para los conductores de 70 a 80 años, la renovación de la licencia de conducir es cada cuatro años con examen visual presencial. Esto se debe a que los estudios han demostrado que factores como los problemas de visión aumentan el riesgo de accidentes graves.

Un grupo de personas deberá seguir un nuevo esquema de renovación progresiva de licencias de conducir en Estados Unidos. Foto: composición LR

Un grupo de personas deberá seguir un nuevo esquema de renovación progresiva de licencias de conducir en Estados Unidos. Foto: composición LR

PUEDES VER: Peruana invierte US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años y termina despedida en 5 meses: denuncia incumplimiento del programa

lr.pe

Multas y sanciones por no renovar la licencia de conducir

El envejecimiento de la población en Estados Unidos está impulsando cambios importantes en la regulación de la conducción. Por eso, se impondrán multas y sanciones a las personas de 87 años o más que manejen sin haber renovado su licencia de conducir. Estos son los castigos:

  • Multas de hasta US$2.500
  • Suspensión inmediata de la licencia
  • Penas de hasta 30 días de cárcel en algunos estados por reincidencia

El Departamento de Transporte de Estados Unidos busca reducir el riesgo de accidentes mediante revisiones médicas periódicas y evaluaciones adecuadas.

Notas relacionadas
Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

LEER MÁS
ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

LEER MÁS
Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

LEER MÁS
¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

LEER MÁS
Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

Mirar PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025: sigue AQUÍ el partido

¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

USA

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota