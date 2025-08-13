Las personas mayores de 87 años deben renovar su licencia de conducir anualmente a partir de 2025.

Un grupo de personas deberá seguir un nuevo esquema de renovación progresiva de licencias de conducir en Estados Unidos. Esta medida comenzó a aplicarse el 1 de julio de 2025.

La normativa federal establece revisiones médicas más frecuentes, pruebas prácticas y evaluaciones cognitivas según la edad. El objetivo es mejorar la seguridad vial ante el envejecimiento de la población.

¿Qué grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir en Estados Unidos?

A partir del 1 de julio de 2025, ciertos conductores en Estados Unidos deberán seguir un nuevo esquema de renovación progresiva de licencias de conducir:

De 87 años o más: renovación anual con examen visual y prueba práctica al volante

Para los conductores de 70 a 80 años, la renovación de la licencia de conducir es cada cuatro años con examen visual presencial. Esto se debe a que los estudios han demostrado que factores como los problemas de visión aumentan el riesgo de accidentes graves.

Multas y sanciones por no renovar la licencia de conducir

El envejecimiento de la población en Estados Unidos está impulsando cambios importantes en la regulación de la conducción. Por eso, se impondrán multas y sanciones a las personas de 87 años o más que manejen sin haber renovado su licencia de conducir. Estos son los castigos:

Multas de hasta US$2.500

Suspensión inmediata de la licencia

Penas de hasta 30 días de cárcel en algunos estados por reincidencia

El Departamento de Transporte de Estados Unidos busca reducir el riesgo de accidentes mediante revisiones médicas periódicas y evaluaciones adecuadas.