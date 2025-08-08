HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD
EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     
Tecnología

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

En 2013, este fabricante lanzó un teléfono 100% 'Made in USA', pero las bajas ventas y otros factores provocaron su fracaso y obligaron a trasladar la fábrica al extranjero.

El Moto X (2013) fue ensamblado en Estados Unidos.
El Moto X (2013) fue ensamblado en Estados Unidos. | Foto: Droid Life

Muchas personas piensan que los iPhone son teléfonos 100% fabricados en Estados Unidos. No obstante, la mayoría de sus componentes, como la pantalla, el procesador, entre otros elementos clave, se producen en otros países. Además, el ensamblaje final del smartphone suele realizarse en fábricas ubicadas en China e India.

Actualmente, Donald Trump quiere que Apple deje de depender de China y traslade toda la producción a Estados Unidos, una propuesta que resulta inviable para la compañía. Incluso Steve Jobs, en su momento, estaba en contra de esa idea, no por una cuestión de costos, sino por la escasez de mano de obra especializada en el país.

PUEDES VER: ¿Android o iPhone? Este es el teléfono que usa Sam Altman, el creador de ChatGPT

lr.pe

¿Qué marca fracasó creando un teléfono 100% Made in USA?

Quizás no lo sepas, pero la idea de fabricar un smartphone 100% estadounidense no es reciente. En 2013, una reconocida empresa intentó hacerla realidad, pero fracasó rotundamente. Estamos hablando de Motorola que, por aquellos años, estaba bajo el control de Google, firma que la había adquirido tras pagar 12.500 millones de dólares.

Motorola buscó apelar al patriotismo de los estadounidenses y anunció el Moto X, un celular que era ensamblado en una fábrica en Fort Worth, una ciudad al norte de Texas. Además, uno de sus principales atractivos era la personalización, ya que los usuarios podían ingresar a la web y escoger colores y otros detalles de su nuevo dispositivo.

Aunque Motorola promocionaba al Moto X como un teléfono 100% Made in USA, muchos de sus componentes provenían de países asiáticos. La compañía llegó a ensamblar alrededor de 100.000 unidades semanales en su planta de Texas, una cifra que puede parecer alta, pero no se compara a los millones de equipos que se producían en las fábricas chinas.

Según detalla Xataka, los altos costos de producción, la escasez de mano de obra calificada y las ventas decepcionantes (apenas 500.000 unidades en un trimestre) obligaron a Motorola a cerrar su fábrica en Texas en 2014. Asimismo, la compañía decidió trasladar la producción al extranjero con el objetivo de hacerla más rentable.

PUEDES VER: ¿Piensas salir de viaje? Experta en ciberseguridad revela cómo proteger tu casa usando Google Maps

lr.pe

¿Por qué fracasó el teléfono?

Dennis Woodside, CEO de Motorola de Motorola en ese entonces, aseguró que el principal problema de fabricar el celular en Estados Unidos fue la falta de mano de obra especializada. Para el empresario, no bastaba con atraer a los trabajadores, debía formarlos y retenerlos, ya que muchos renunciaban porque la tarea era repetitiva: ensamblar diminutas piezas durante largas jornadas.

De acuerdo con la publicación, muchos renunciaban porque en Estados Unidos no existe una tradición industrial, como la de China, donde hay millones de personas capacitadas para la manufactura electrónica. Esto gracias a las políticas educativas del gobierno chino que impulsan la formación técnica y especializada, anticipándose a las demandas de la industria.

El antiguo director ejecutivo de Motorola destacó que, si una empresa desea fabricar un smartphone 100% en Estados Unidos, no basta con contratar personal. También son fundamentales los incentivos, la inversión en automatización y una planificación minuciosa de los costos, todo con el objetivo de mantener la rentabilidad.

Notas relacionadas
¿Android o iPhone? Este es el teléfono que usa Sam Altman, el creador de ChatGPT

¿Android o iPhone? Este es el teléfono que usa Sam Altman, el creador de ChatGPT

LEER MÁS
¿Buscas un smartphone potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores teléfonos en la actualidad

¿Buscas un smartphone potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores teléfonos en la actualidad

LEER MÁS
Un error de Excel casi lo deja sin trabajo: escribió un correo a Bill Gates y Microsoft lo ayudó

Un error de Excel casi lo deja sin trabajo: escribió un correo a Bill Gates y Microsoft lo ayudó

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo colocar música en tus estados de WhatsApp? Ya no es necesario usar aplicaciones de terceros

¿Cómo colocar música en tus estados de WhatsApp? Ya no es necesario usar aplicaciones de terceros

LEER MÁS
¿Cómo apagar WhatsApp sin desconectar el internet en tu teléfono?

¿Cómo apagar WhatsApp sin desconectar el internet en tu teléfono?

LEER MÁS
Magis TV tiene un nuevo rival: Duflix permite mirar películas y series en tu celular y Smart TV

Magis TV tiene un nuevo rival: Duflix permite mirar películas y series en tu celular y Smart TV

LEER MÁS
¿Qué eran los beepers, cómo funcionaban y por qué terminaron desapareciendo?

¿Qué eran los beepers, cómo funcionaban y por qué terminaron desapareciendo?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Tecnología

Descubre las funciones de inteligencia artificial más útiles que Google ofrece para tu cuenta

Descubre las funciones de inteligencia artificial más útiles que Google ofrece para tu cuenta

La nueva función de WhatsApp cambia cómo se maneja la privacidad en estados y grupos

¿Piensas salir de viaje? Experta en ciberseguridad revela cómo proteger tu casa usando Google Maps

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota