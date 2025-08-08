¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

Muchas personas piensan que los iPhone son teléfonos 100% fabricados en Estados Unidos. No obstante, la mayoría de sus componentes, como la pantalla, el procesador, entre otros elementos clave, se producen en otros países. Además, el ensamblaje final del smartphone suele realizarse en fábricas ubicadas en China e India.

Actualmente, Donald Trump quiere que Apple deje de depender de China y traslade toda la producción a Estados Unidos, una propuesta que resulta inviable para la compañía. Incluso Steve Jobs, en su momento, estaba en contra de esa idea, no por una cuestión de costos, sino por la escasez de mano de obra especializada en el país.

¿Qué marca fracasó creando un teléfono 100% Made in USA?

Quizás no lo sepas, pero la idea de fabricar un smartphone 100% estadounidense no es reciente. En 2013, una reconocida empresa intentó hacerla realidad, pero fracasó rotundamente. Estamos hablando de Motorola que, por aquellos años, estaba bajo el control de Google, firma que la había adquirido tras pagar 12.500 millones de dólares.

Motorola buscó apelar al patriotismo de los estadounidenses y anunció el Moto X, un celular que era ensamblado en una fábrica en Fort Worth, una ciudad al norte de Texas. Además, uno de sus principales atractivos era la personalización, ya que los usuarios podían ingresar a la web y escoger colores y otros detalles de su nuevo dispositivo.

Aunque Motorola promocionaba al Moto X como un teléfono 100% Made in USA, muchos de sus componentes provenían de países asiáticos. La compañía llegó a ensamblar alrededor de 100.000 unidades semanales en su planta de Texas, una cifra que puede parecer alta, pero no se compara a los millones de equipos que se producían en las fábricas chinas.

Según detalla Xataka, los altos costos de producción, la escasez de mano de obra calificada y las ventas decepcionantes (apenas 500.000 unidades en un trimestre) obligaron a Motorola a cerrar su fábrica en Texas en 2014. Asimismo, la compañía decidió trasladar la producción al extranjero con el objetivo de hacerla más rentable.

¿Por qué fracasó el teléfono?

Dennis Woodside, CEO de Motorola de Motorola en ese entonces, aseguró que el principal problema de fabricar el celular en Estados Unidos fue la falta de mano de obra especializada. Para el empresario, no bastaba con atraer a los trabajadores, debía formarlos y retenerlos, ya que muchos renunciaban porque la tarea era repetitiva: ensamblar diminutas piezas durante largas jornadas.

De acuerdo con la publicación, muchos renunciaban porque en Estados Unidos no existe una tradición industrial, como la de China, donde hay millones de personas capacitadas para la manufactura electrónica. Esto gracias a las políticas educativas del gobierno chino que impulsan la formación técnica y especializada, anticipándose a las demandas de la industria.

El antiguo director ejecutivo de Motorola destacó que, si una empresa desea fabricar un smartphone 100% en Estados Unidos, no basta con contratar personal. También son fundamentales los incentivos, la inversión en automatización y una planificación minuciosa de los costos, todo con el objetivo de mantener la rentabilidad.