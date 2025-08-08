Gemini presenta Aprendizaje Guiado: la nueva herramienta de IA para mejorar tu estudio

La inteligencia artificial ha ido evolucionando en los últimos tiempos, y sus herramientas son cada vez más útiles para las personas. Es por eso que Gemini ha creado una nueva herramienta llamada 'Aprendizaje Guiado', que ayudará a los estudiantes universitarios a comprender mejor un tema.

Esta nueva herramienta será tu 'entrenador personal de aprendizaje con inteligencia artificial', con la cual se busca fomentar la comprensión y el pensamiento crítico. 'Guided Learning,' como también se le conoce, ya está disponible en Gemini.

¿Cómo es la nueva herramienta 'Aprendizaje Guiado' de Gemini?

Esta nueva herramienta es diferente a lo que plantean los chatbots de inteligencia artificial. El 'Aprendizaje Guiado' te ayudará a ser un compañero. Según un comunicado de Google, la función actúa como un 'compañero de aprendizaje' que invita a los estudiantes a descubrir, a través de preguntas y soporte escalonado, los fundamentos, razones y procedimientos detrás de cada concepto.

Una de las novedades que más sorprende en Gemini es la de crear tarjetas de estudio y guías personalizadas basadas en resultados de exámenes o materiales de clase. Ahora, incorpora imágenes, diagramas y videos de YouTube que serán de mucha ayuda para los estudiantes. Esta herramienta facilitará su trabajo, no solo ayudará a una mejor comprensión, sino que también permitirá que aprendan de manera más eficaz.

¿Cómo se pueden suscribir a la herramienta de 'Aprendizaje Guiado'?

Para convencer a las personas de su mejora en pedagogía y demostrar que esta nueva herramienta ha contado con el aporte de estudiantes, educadores y especialistas, OpenAI ha ofrecido una oferta a los estudiantes mayores de 18 años en Estados Unidos, Japón, Indonesia, Corea del Sur y Brasil.

La oferta ofrece una suscripción de 12 meses gratuito al plan AI Pro hasta el 6 de octubre, que incluye Gemini 2.5 Pro, NotebookLM, Veo 3, Deep Research, entre otras herramientas para los estudiantes.