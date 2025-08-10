Seis personas, incluidas una niña de cinco años, han resultado heridas en un tiroteo en el vecindario de Central Park Heights en Baltimore, Maryland. | composición LR

Seis personas, incluidas una niña de cinco años, han resultado heridas en un tiroteo en el vecindario de Central Park Heights en Baltimore, Maryland. | composición LR

La Policía de Baltimore informó que seis personas, incluida una niña pequeña, resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la noche del sábado en el vecindario de Central Park Heights, cerca del hipódromo Pimlico Race Course, en el estado de Maryland, EE. UU.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.45 p. m., cuando agentes acudieron a la intersección de las avenidas Queensbury y Spaulding. En el lugar encontraron a cuatro hombres de 32, 33, 38 y 52 años, una mujer de 23 y una niña de cinco años que recibió un disparo en la mano.

¿Cuál es el estado de las víctimas?

El comisionado de policía de Baltimore, Richard Worley, en una conferencia de prensa, afirmó: "Afortunadamente, la lesión de la niña no parece ser muy grave". Debido a la gravedad de su condición, detectives de homicidios se sumaron a la investigación.

Un hombre de 38 años resultó gravemente herido durante el tiroteo y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue operado, informó la Policía de Baltimore. Las demás víctimas también recibieron atención médica por sus lesiones.

¿Qué ocurrió en el tiroteo de Baltimore, Maryland?

El comisionado Worley explicó que unidades de homicidios y detectives del distrito trabajan en el lugar. “Tenemos muy poca información en este momento. Solo sabemos que hubo múltiples disparos y varias víctimas”, señaló.

Según detalló, todo indica que alguien abrió fuego mientras un grupo de personas estaba sentado afuera comiendo cangrejos. Varias calles de la zona siguen cerradas, y la policía pide a la población evitar el área mientras buscan al sospechoso.