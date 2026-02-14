Turistas rusos se sorprendieron al ver la ensalada rusa en un mercado local: “Se ve divina”

Dos turistas rusos llegaron al Perú con el objetivo de probar la cocina local y llevarse una experiencia. Durante su visita, los viajeros europeos se mostraron sorprendidos al ingresar a un supermercado para comprar productos, donde hallaron una preparación que captó su atención: la ensalada de beterraga y papa.

Este platillo despertó gran interés en Mark luego de compartir el video en sus redes sociales. El viajero ruso es reconocido por documentar su paso por distintos países de América, donde muestra experiencias culturales y gastronómicas a sus seguidores.

La curiosa reacción por la ensalada rusa

La reacción fue inmediata y dividida. Al notar que en un supermercado peruano se ofrecía ensalada rusa, Mark, ciudadano ruso, se sorprendió por la presentación y los ingredientes, ya que no coincidían con la receta que conocía en su país.

Su acompañante fue la primera en opinar y destacó su apariencia: "Tenemos hambre ahora y se ve divino. También hay que ver el puré de papas con albóndigas. Tenemos que probar y luego les diremos qué nos parece", comentó, dejando abierta la posibilidad de darle una oportunidad pese a que el producto estaba empaquetado.

Sin embargo, Mark no compartió el entusiasmo. Tras un breve intercambio sobre si debían comprarlo, zanjó la discusión con un tajante: "Definitivamente, no" y descartó la idea para adquirir otros productos.

De esta manera, 2 turistas rusos vivieron un momento curioso al descubrir que en el Perú también existe un plato llamado ensalada rusa. Lo que comenzó como una visita al supermercado terminó en un intercambio de opiniones frente a una comida típica que les resultaba familiar, pero a la vez distinta.