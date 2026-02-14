HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Atlético
EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Atlético     EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Atlético     EN VIVO | Alianza Lima vs Alianza Atlético     
Tendencias

Turistas rusos se sorprendieron al ver la ensalada rusa en un mercado local: “Se ve divina”

La curiosidad de los turistas fue evidente al descubrir que existe un plato similar en el Perú, lo que los llevó a reflexionar sobre las diferencias en la cocina de ambos países.

Turistas rusos encuentran ensalada rusa en Perú.
Turistas rusos encuentran ensalada rusa en Perú. | Foto: composición LR/Exitosa

Dos turistas rusos llegaron al Perú con el objetivo de probar la cocina local y llevarse una experiencia. Durante su visita, los viajeros europeos se mostraron sorprendidos al ingresar a un supermercado para comprar productos, donde hallaron una preparación que captó su atención: la ensalada de beterraga y papa.

Este platillo despertó gran interés en Mark luego de compartir el video en sus redes sociales. El viajero ruso es reconocido por documentar su paso por distintos países de América, donde muestra experiencias culturales y gastronómicas a sus seguidores.

PUEDES VER: Turista visita Brasil sin imaginar que tucán le robaría sus audífonos: "Quería probar que funcionaran bien"

lr.pe

La curiosa reacción por la ensalada rusa

La reacción fue inmediata y dividida. Al notar que en un supermercado peruano se ofrecía ensalada rusa, Mark, ciudadano ruso, se sorprendió por la presentación y los ingredientes, ya que no coincidían con la receta que conocía en su país.

Su acompañante fue la primera en opinar y destacó su apariencia: "Tenemos hambre ahora y se ve divino. También hay que ver el puré de papas con albóndigas. Tenemos que probar y luego les diremos qué nos parece", comentó, dejando abierta la posibilidad de darle una oportunidad pese a que el producto estaba empaquetado.

PUEDES VER: Español sorprendido por gran cantidad de turistas en Montaña de 7 Colores: “Fui en temporada equivocada”

lr.pe

Sin embargo, Mark no compartió el entusiasmo. Tras un breve intercambio sobre si debían comprarlo, zanjó la discusión con un tajante: "Definitivamente, no" y descartó la idea para adquirir otros productos.

De esta manera, 2 turistas rusos vivieron un momento curioso al descubrir que en el Perú también existe un plato llamado ensalada rusa. Lo que comenzó como una visita al supermercado terminó en un intercambio de opiniones frente a una comida típica que les resultaba familiar, pero a la vez distinta.

Notas relacionadas
Therians: qué significa esta identidad que arrasa en TikTok y genera controversia

Therians: qué significa esta identidad que arrasa en TikTok y genera controversia

LEER MÁS
Turista japonesa confundió a un ambulante con alguien peligroso y luego lo buscó para pedirle perdón: "No fue mi intención"

Turista japonesa confundió a un ambulante con alguien peligroso y luego lo buscó para pedirle perdón: "No fue mi intención"

LEER MÁS
Candidato presidencial en Colombia recibe descarga eléctrica mientras intentaba tomarse un selfie

Candidato presidencial en Colombia recibe descarga eléctrica mientras intentaba tomarse un selfie

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer filipina fallece junto a su amigo tras comer 'cangrejo del diablo', altamente venenoso, durante transmisión

Influencer filipina fallece junto a su amigo tras comer 'cangrejo del diablo', altamente venenoso, durante transmisión

LEER MÁS
Peruano sube a bus de Los Chinos con enorme peluche y usuarios dicen: “Se quedó sin plata para el taxi”

Peruano sube a bus de Los Chinos con enorme peluche y usuarios dicen: “Se quedó sin plata para el taxi”

LEER MÁS
Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario vs Circolo EN VIVO por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley: cremas ganan 2-0 el partido

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

Tendencias

Asombroso hallazgo en Huánuco: exploradores encuentran cueva subterránea de 2 km llena de impresionantes formaciones de cuarzo

Familia peruana vive SOLA a más de 4.000 m.s.n.m. y creó su propio paraíso productivo de truchas en los Andes: "Es un trabajo fuerte"

Novia emociona al dedicar romántico huayno a su esposo durante matrimonio: "Escrito está por el destino"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

George Forsyth señala que José Jerí ya no pertenece a Somos Perú: "Que se haga responsable de sus actos"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025