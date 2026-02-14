Turistas rusos se sorprendieron al ver la ensalada rusa en un mercado local: “Se ve divina”
La curiosidad de los turistas fue evidente al descubrir que existe un plato similar en el Perú, lo que los llevó a reflexionar sobre las diferencias en la cocina de ambos países.
- Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco
- Turista australiano visita Puno y queda encantando con festividad de la Virgen de la Candelaria: "Nosotros no tenemos bailarines en la calle"
Dos turistas rusos llegaron al Perú con el objetivo de probar la cocina local y llevarse una experiencia. Durante su visita, los viajeros europeos se mostraron sorprendidos al ingresar a un supermercado para comprar productos, donde hallaron una preparación que captó su atención: la ensalada de beterraga y papa.
Este platillo despertó gran interés en Mark luego de compartir el video en sus redes sociales. El viajero ruso es reconocido por documentar su paso por distintos países de América, donde muestra experiencias culturales y gastronómicas a sus seguidores.
PUEDES VER: Turista visita Brasil sin imaginar que tucán le robaría sus audífonos: "Quería probar que funcionaran bien"
La curiosa reacción por la ensalada rusa
La reacción fue inmediata y dividida. Al notar que en un supermercado peruano se ofrecía ensalada rusa, Mark, ciudadano ruso, se sorprendió por la presentación y los ingredientes, ya que no coincidían con la receta que conocía en su país.
Su acompañante fue la primera en opinar y destacó su apariencia: "Tenemos hambre ahora y se ve divino. También hay que ver el puré de papas con albóndigas. Tenemos que probar y luego les diremos qué nos parece", comentó, dejando abierta la posibilidad de darle una oportunidad pese a que el producto estaba empaquetado.
PUEDES VER: Español sorprendido por gran cantidad de turistas en Montaña de 7 Colores: “Fui en temporada equivocada”
Sin embargo, Mark no compartió el entusiasmo. Tras un breve intercambio sobre si debían comprarlo, zanjó la discusión con un tajante: "Definitivamente, no" y descartó la idea para adquirir otros productos.
De esta manera, 2 turistas rusos vivieron un momento curioso al descubrir que en el Perú también existe un plato llamado ensalada rusa. Lo que comenzó como una visita al supermercado terminó en un intercambio de opiniones frente a una comida típica que les resultaba familiar, pero a la vez distinta.