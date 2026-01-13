Un video viral de TikTok está llamando la atención en redes sociales tras mostrar un singular momento durante la ceremonia de graduación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En las imágenes se observa a una egresada que, lejos de optar por una celebración tradicional, decidió bailar k-pop frente a docentes y autoridades universitarias, generando sorpresa y aplausos entre los asistentes.

Estudiante sorprende al bailar k-pop en su graduación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El clip, difundido en la cuenta nattello11 de TikTok, muestra a la estudiante celebrando su graduación de la carrera de Economía de una manera poco convencional. Al subir al escenario para recibir su diploma, la joven sorprendió al público al realizar una coreografía de k-pop, demostrando seguridad y entusiasmo, sin temor a las miradas ni a los protocolos formales del evento.

La escena se desarrolló ante la mirada de compañeros, padres de familia e invitados, quienes no dudaron en grabar el momento. Cabe señalar que este tipo de manifestaciones forman parte de la libertad que tiene cada egresado al momento de recibir su diploma. “Kdramaticalover y graduada”, describió la joven en la descripción del video, reafirmando su gusto por la cultura asiática.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no tardaron en llegar y los usuarios llenaron la publicación de mensajes positivos y felicitaciones.

"Ella no desaprovechó la oportunidad en un día muy importante, me encantó", "Nos dio baile, nos dio título, nos dio música y sobre todo amante de los kdramas", "No te conozco, pero qué linda vibra me diste", "Hermoso, eso es lo que amas y es parte de ti", "Se esfuerzan tanto, mínimo su bailecito bien merecido" y "Ella decidió ser feliz, qué bonita", indicaron usuarios en TikTok.