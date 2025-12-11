HOYSuscripcion LR Focus

Cultural

Weihnachtsmarkt, el mercado navideño con tradición alemana, regresa en su edición 2025

La Navidad se acerca y el ‘Weihnachtsmarkt Mercado Navideño’ en Surco promete una celebración familiar el 13 y 14 de diciembre, con entrada libre y actividades para todos.

Club Germania anuncia su Weihnachtsmarkt 2025: mercado navideño con tradición alemana. Foto: difusión.
La Navidad está cada vez más cerca y los eventos por esta fecha especial no dejan de aparecer, no solo los que organizan los peruanos, sino también las comunidades extranjeras. Una de ellas es el ‘Weihnachtsmarkt Mercado Navideño’, un encuentro de la cultura alemana que se realizará los días sábado 13 y domingo 14 de diciembre en Surco. y El horario de ingreso es de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. 

Como cada año, el Club Germania (calle Tutumo 151, Santiago de Surco) vuelve a levantar toda la vibra navideña con este evento que reunirá a más de 30 emprendimientos con regalos únicos, comida deliciosa, música en vivo y actividades para niños, en un ambiente lleno de tradición, cultura y alegría. La entrada es libre, así que es el plan perfecto para ir en familia y empezar oficialmente la temporada navideña.

PUEDES VER: Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, teatro, Papá Noel y actividades para niños

lr.pe

Club Germania, punto de unión de la cultura alemana

El Club Germania es el lugar perfecto para encontrar detalles especiales y disfrutar de una feria auténtica. Habrá un área completa con experiencias para grandes y chicos: juegos y presentaciones acompañadas de una oferta gastronómica que va desde lo tradicional hasta lo irresistible.

La organización dio a conocer que no faltará la clásica bebida caliente Glühwein, las galletas alemanas, panadería típica, juguetes, joyería y más. Además, habrá shows musicales —como la banda del Colegio Humboldt—, juegos infantiles y sorteos.

Habrá actividades especiales en el Weihnachtsmarkt 2025 

A continuación, conoce el cronograma de las actividades que se realizarán en el Club Germania:

Sábado 13 diciembre

  • 11.30 a. m. – Los siete tremendos cabritos – cuenta cuentos con Michi Miau
  • 3 p. m. – Canciones de Navidad – a cargo de Diana Untiveros
  • 4 p. m. – Clásicos de Navidad – Blues & Rock - Banda Humboldt – Dirige: Carlos Alcázar.

Domingo 14 de diciembre

  • 11 a. m. – Pingüinos y el viaje mágico de Navidad – cuento dramatizado - Narración: Michael Tarazona.
  • 1 p. m. – Banda Rubik – Rock en vivo 
  • 4.30 p. m. – Taller de Ballet - a cargo de Diana Untiveros
  • 5 p. m. – Danza típica Pozucina.
