Conductores conmueven al compartir botellas de agua con policías durante el paro de transportistas

En redes sociales se viralizó el emotivo momento en el que un grupo de choferes entregó botellas de agua a los policías que custodiaban el paro de transportistas del lunes 6 de octubre.

Conductores conmueven al compartir botellas de agua con policías durante el paro de transportistas | Composición LR/Difusión

Los choferes de la empresa El Rápido protagonizaron un emotivo momento que rápidamente se volvió viral en TikTok. En las imágenes se observa a un grupo de conductores participando en el paro de transportistas en el distrito de San Juan de Lurigancho. Una gran cantidad de vehículos de la empresa permanecía detenida en la vía como medida de protesta, con carteles que recordaban a sus compañeros fallecidos a causa de la inseguridad ciudadana.

En medio de la concentración, dos choferes se abrieron paso entre la multitud cargando un paquete de botellas de agua, que comenzaron a repartir entre los efectivos policiales que custodiaban la zona.

El gesto solidaridad con Policía Nacional del Perú (PNP) conmovió a los usuarios en redes sociales y rápidamente se viralizó. En menos de un día, el video superó el millón de reproducciones, con más de 90.000 “me gusta” y 5.000 compartidos.

PUEDES VER: Paro de transportistas se levanta, pero estas líneas de transporte rechazan acuerdo con el Ejecutivo y no salen a trabajar

Usuarios reaccionan al video viral de choferes que entregaron botellas de agua a policías

El video viral en TikTok ha conmovido a los usuarios, quienes no han dudado en dejar comentarios de apoyo para los conductores: "Apoyemos a los choferes, ellos reclaman porque tienen hijos, esposas, familias. Ellos solo quieren vivir", "A pesar del maltrato de la policía, ellos responden de esa manera. Qué buenos son". y "Apoyemos el paro, son reclamos justos".

