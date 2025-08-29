Lo que comenzó como un intento por eliminar un “gordito del brasier” casi termina en tragedia para la creadora de contenido Norida Vanessa Bastidas. La joven denunció hoy las graves fallas médicas que la dejaron al borde de la muerte tras someterse a una cirugía estética en Pasto, Colombia.

La intervención, realizada por un supuesto especialista al que nunca llegó a conocer en persona, provocó una serie de errores fatales: siete perforaciones intestinales, tromboembolismo pulmonar y una sepsis generalizada. “También sufrí un infarto”, mencionó en el pódcast ‘Vos podés’. La mujer pasó por UCI, estuvo en coma durante diez días y enfrentó un pronóstico de apenas 10% de supervivencia.

Doctor que operó a Norida Vanessa Bastidas no era médico

Bastidas reveló que solo después del procedimiento descubrió que quien la operó ni siquiera era médico, un hecho que generó indignación y preocupación entre otras pacientes que también habían acudido a ese centro. Marcada física y emocionalmente por las secuelas, Bastidas decidió convertir su experiencia en un llamado de alerta.

Desde sus redes sociales, advierte sobre la importancia de verificar la reputación y la certificación de los profesionales de la salud. “No lo hice por vanidad, lo hice por ignorancia”, reconoce, convencida de que su testimonio puede evitar que otras mujeres vivan la misma pesadilla.

¿Qué tipos de cirugía estética existen?

