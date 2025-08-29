HOYSuscripcion LR Focus

Influencer colombiana revela el drama que vivió tras cirugía estética en la que terminó en UCI: "Sufrí un infarto"

La influencer Norida Vanessa Bastidas denuncia graves fallas médicas tras una cirugía estética en Pasto, Colombia, que casi le cuesta la vida. Un procedimiento mal realizado le dejó secuelas severas.

La influencer colombiana relató que sufre diversas secuelas tras la intervención estética.
La influencer colombiana relató que sufre diversas secuelas tras la intervención estética. | Foto: Composición LR/ TikTok de Vos Podés

Lo que comenzó como un intento por eliminar un “gordito del brasier” casi termina en tragedia para la creadora de contenido Norida Vanessa Bastidas. La joven denunció hoy las graves fallas médicas que la dejaron al borde de la muerte tras someterse a una cirugía estética en Pasto, Colombia.

La intervención, realizada por un supuesto especialista al que nunca llegó a conocer en persona, provocó una serie de errores fatales: siete perforaciones intestinales, tromboembolismo pulmonar y una sepsis generalizada. “También sufrí un infarto”, mencionó en el pódcast ‘Vos podés’. La mujer pasó por UCI, estuvo en coma durante diez días y enfrentó un pronóstico de apenas 10% de supervivencia.

PUEDES VER: Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

lr.pe

Doctor que operó a Norida Vanessa Bastidas no era médico

Bastidas reveló que solo después del procedimiento descubrió que quien la operó ni siquiera era médico, un hecho que generó indignación y preocupación entre otras pacientes que también habían acudido a ese centro. Marcada física y emocionalmente por las secuelas, Bastidas decidió convertir su experiencia en un llamado de alerta.

Desde sus redes sociales, advierte sobre la importancia de verificar la reputación y la certificación de los profesionales de la salud. “No lo hice por vanidad, lo hice por ignorancia”, reconoce, convencida de que su testimonio puede evitar que otras mujeres vivan la misma pesadilla.

PUEDES VER: Madre peruana revela que a su hijo adolescente no le gusta su nombre y usuarios reaccionan: “Ni como defenderte”

lr.pe

¿Qué tipos de cirugía estética existen?

La cirugía estética se ha convertido en una de las ramas médicas con mayor crecimiento en los últimos años, impulsada por la búsqueda de mejorar la apariencia física. Aunque sus resultados pueden ser visibles y satisfactorios, no están exentos de riesgos y complicaciones. Los procedimientos más comunes suelen dividirse en varias categorías:

  • Cirugías faciales
  • Cirugías corporales
  • Cirugías mamarias
  • Cirugías combinadas
