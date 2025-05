Día mundial del perro sin raza: Tenencia responsable y salud preventiva, claves para evitar el abandono de mascotas

Según datos del Ministerio de Salud, al 2024, más de 6 millones de perros viven en situación de abandono en Perú, con dos tercios de ellos solo en la capital, Lima. En este contexto, en el marco del día del perro sin raza, conmemorado mundialmente el 28 de mayo, expertos veterinarios resaltan la importancia de la esterilización, la adopción y la tenencia responsable, incluyendo vacunación y desparasitación externa e interna.

Durante los últimos meses de 2024 e inicios de este 2025, municipalidades, organizaciones protectoras y clínicas veterinarias han intensificado las campañas de esterilización de mascotas en todo el país, con el propósito de controlar la creciente población de animales sin hogar y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

“La esterilización no solo previene enfermedades graves como el cáncer de mama en hembras y testicular en machos, sino que también contribuye significativamente a reducir la sobrepoblación de animales en situación de abandono, teniendo un carácter de beneficio no solo individual, sino que colectivo, al ayudar en el control de la población de mascotas con un foco de responsabilidad en la tenencia, contribuyendo en la reducción de la sobrepoblación de animales en situación de abandono”, comenta la doctora Silvia Panta, Representante Técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health en Perú, compañía reconocida por su dedicación a la investigación, desarrollo y comercialización de productos para la salud animal.

Foco en los animales “sin raza”

Los especialistas señalan que, aunque el foco de atención suele centrarse en los perros de raza, los perros mestizos o "sin raza" son quienes sufren en mayor medida el abandono y las condiciones precarias de vida en las calles. No importa si el perro es de raza o es mestizo, lo más importante es que reciba cuidados veterinarios regulares, pues la prevención es fundamental para que tengan una vida saludable y larga.

“Complementario a la esterilización, es fundamental que las mascotas cuenten con un esquema de vacunación completo y sean desparasitadas interna y externamente con tratamientos innovadores y de larga duración, para garantizar su bienestar integral y prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas”, explica la doctora Silvia Panta.

Para quienes tienen mascotas, es primordial acudir con el Médico Veterinario de confianza, quien evaluará cada caso particular. La vacunación protege a las mascotas ante enfermedades como la rabia, el parvovirus canino y el moquillo canino, mientras que la desparasitación previene signos causados por parásitos que pueden afectar tanto a los animales como a las personas que conviven con ellos. Por ello es importante utilizar tratamientos innovadores y de larga duración; para los perros, hay desparasitantes externos que los protegen de pulgas y garrapatas hasta por un año.

Acerca de MSD Animal Health

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Animal Health, una división de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Animal Health ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Animal Health se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Animal Health tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para mayor información, favor de visitar la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn y Instagram.

Sobre One Health

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Animal Health apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com. Además, visita la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.