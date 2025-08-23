HOYSuscripcion LR Focus

Mujer lleva a su perro a la iglesia para bendecirlo y su hija comenta entre risas: "A mí ni me bautizó"

La joven se sorprendió al enterarse que su mamá llevó a su mascota a 'bendecir', mientras ella ni siquiera habría sido bautizada. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de vistas en la plataforma.
Video tiene miles de vistas en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@saquenmedeecuador1

En TikTok se acaba de viralizar un peculiar video grabado en Ecuador que muestra a una mujer llevando a su perrito a la iglesia para que sea bendecido por un sacerdote. Lo curioso es que la autora de la grabación es hija de la señora y comentó que a ella ni siquiera la han bautizado, lo que provocó la risa de miles de cibernautas en las redes sociales.

El material audiovisual fue publicado por la usuaria 'Nosoynimeparezco' (@saquenmedeecuador1) el 27 de julio de 2025. Hasta el momento, el video viral ha acumulado más de 836.900 reproducciones en la plataforma, así como más de 154.400 "me gusta", 35.500 compartidos y miles de comentarios, la mayoría sumamente ocurrentes.

PUEDES VER: Alumno de Senati se vuelve famoso por subir a cantar en los buses: "Para pagar sus estudios"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

Quizás no lo sepas, pero muchas parroquias en Latinoamérica tienen la costumbre de bendecir a las mascotas de sus fieles. Algunas realizan estas ceremonias en fechas especiales, como el Día de San Francisco de Asís (4 de octubre) o el Día de San Antonio Abad (17 de enero); sin embargo, también pueden darse en otras ocasiones.

De acuerdo con la publicación, la madre de la joven se enteró de que en una iglesia de Cuenca, ciudad ubicada en Ecuador, iban a bendecir a las mascotas, por lo que no dudó en llevar a su querido perrito. Al igual que ella, otras personas que viven cerca también se animaron a llevar a sus animalitos de cuatro patas para que los bendigan.

Como podrás apreciar en las imágenes, el sacerdote roció agua bendita a los 'lomitos', así como a sus dueños que los habían llevado. Este suceso fue grabado por varias personas, entre ellas la hija de la mujer, quien no dudó en ironizar sobre el momento, recordando que ella ni siquiera había sido bautizada.

PUEDES VER: Hombre lleva a su perrito encima de su mototaxi y divide a las redes: "Al menos pónganle un casco"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Aunque el video fue grabado en Ecuador, no tardó en volverse tendencia en otros países de Latinoamérica, como Perú, Argentina, México, entre otros, donde también se acostumbra a bendecir a las mascotas. Tras ver el clip, muchos usuarios realizaron comentarios ocurrentes, como que ahora ya sabe quién es el hijo favorito de la familia.

"Es que hay prioridades", "Cuando a uno lo quieren se nota", "Los padres siempre tienen a su preferido", "Ya sabes quién es el dueño de los terrenos", "Piensa en lo bueno, a ti te dio la oportunidad de elegir, al perrito lo obligaron", "Es que él si fue deseado", "Tu mamá piensa que el perrito si tiene salvación". Estos son algunos de los comentarios del video.

