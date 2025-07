Usuarios reclaman ausencia de la policía canina en desfile de Fiestas Patrias: “Justicia para Chato"

Durante el desfile cívico militar por Fiestas Patrias, realizado el 29 de julio en la avenida Brasil, un detalle no pasó desapercibido para miles de personas: la Policía Canina no participó en el acto central. Aunque algunos perros ofrecieron exhibiciones antes del inicio oficial, no desfilaron junto a las demás unidades. El hecho fue comentado en redes sociales, donde usuarios lamentaron su ausencia y expresaron su sorpresa.

La situación generó especial atención porque este año marcaba la despedida de ‘Chato’, el perro paracaidista de la DINOES. Con más de diez años de trayectoria, ‘Chato’ se convirtió en uno de los rostros más conocidos del cuerpo policial. Su historia, que comenzó en la calle y lo llevó a formar parte de operaciones especiales, fue destacada en diversos medios como parte del homenaje a su carrera. Su nombre fue mencionado con afecto por quienes esperaban verlo por última vez en formación.

Usuarios indignados responden en redes

Comentarios como “Justicia para Chato”, “¿Por qué ya no quieren poner a la Policía Canina? No me explico” y “Me comí horas y horas de desfile y nunca pasaron” se difundieron tras la transmisión. Para muchas personas, el paso de los perritos representa uno de los momentos más emotivos del evento. La frustración se evidenció al notar que este bloque no formó parte del recorrido oficial.

Sin embargo, en algunos canales se registró que algunos ejemplares de la unidad canina estuvieron presentes antes del inicio. Participaron en demostraciones con el público, pero no desfilaron como agrupamiento formal. Esta diferencia entre presencia y desfile fue el centro del debate en redes sociales, donde muchas personas destacaron la importancia simbólica de ver a estos animales marchar junto al resto de cuerpos de seguridad.

Una despedida que no se vio en pantalla

El retiro de ‘Chato’ era uno de los momentos más esperados. Su boina, chaleco táctico e insignias eran elementos distintivos que lo hicieron popular. “Hay que reclamar, no puede ser, todos esperábamos a los perritos”, escribió una usuaria. En anteriores ediciones, el can había formado parte del desfile con su unidad. Este año, aunque estuvo presente, no apareció frente a cámaras ni en la formación oficial, lo que llevó a muchas personas a sentir que su homenaje quedó incompleto.